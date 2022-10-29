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Giriş Tarihi: 29.10.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 11:40

TOGG'UN RENKLERİ AÇIKLANDI! Yerli otomobil TOGG renkleri neler, hangi renklerde üretilecek? Türkiye'nin güzelliklerinden ilham alındı!

Türkiye'nin yüzde 100 elektrikli yerli otomobili TOGG için heyecan dorukta. Bugün TOGG fabrikası seri üretim bandı açılışını kutlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek açılışın ardından satış için birçok ayrıntının netleşmesi bekleniyor. Tarihi an için geri sayım devam ederken TOGG ile ilgili bir detay daha netlik kazandı. Emsalleriyle rekabet edebilecek bir fiyata sahip olacağı belirtilen TOGG'un renkleri belli oldu. Peki, TOGG renk seçenekleri neler, hangi renklerde olacak, anlamları neler? İşte, TOGG renkleri, adları ve anlamları…

TOGG’UN RENKLERİ AÇIKLANDI! Yerli otomobil TOGG renkleri neler, hangi renklerde üretilecek? Türkiye’nin güzelliklerinden ilham alındı!

Türkiye'nin yerli otomobil hayali TOGG ile gerçek oluyor! Yüzde 100 elektrikli yerli otomobili TOGG seri üretime geçiyor. TOGG seri üretim fabrikası, Cumhuriyet'in 99. Yıl dönümünde yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. TOGG fiyatı, teknik özellikleri, modelleri ve renkleri ile ilgili araştırmalar devam ederken bir detay daha ortaya çıktı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi sitesi üzerinden TOGG'un renk seçenekleri tanıtıldı. Peki, TOGG hangi renklerde üretilecek, renk seçenekleri neler? İşte, TOGG renkleri ve anlamları…

TOGG’UN RENKLERİ AÇIKLANDI! Yerli otomobil TOGG renkleri neler, hangi renklerde üretilecek? Türkiye’nin güzelliklerinden ilham alındı!

TOGG FABRİKASI AÇILIYOR!

Türkiye'nin yerli otomobil hayali TOGG'un fabrika açılışıyla gerçeğe dönüşüyor. Bugün TOGG'un ilk aracı banttan inecek ve seri üretime geçilecek.

TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 29 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00'da Gemlik'te gerçekleşecek.

Mart ayında yollarda olacak TOGG'un renkleri de belli oldu.

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TOGG’UN RENKLERİ AÇIKLANDI! Yerli otomobil TOGG renkleri neler, hangi renklerde üretilecek? Türkiye’nin güzelliklerinden ilham alındı!

TOGG RENK SEÇENEKLERİ BELLİ OLDU! TOGG HANGİ RENKLERDE OLACAK?

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan yerli otomobilin renk seçeneklerini tanıttı.

Otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verildi.

TOGG’UN RENKLERİ AÇIKLANDI! Yerli otomobil TOGG renkleri neler, hangi renklerde üretilecek? Türkiye’nin güzelliklerinden ilham alındı!

TOGG RENKLERİNİN ANLAMLARI!

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

TOGG’UN RENKLERİ AÇIKLANDI! Yerli otomobil TOGG renkleri neler, hangi renklerde üretilecek? Türkiye’nin güzelliklerinden ilham alındı!

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Togg CEO'su Karakaş, "Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye'mizden ilham aldık" dedi.

Togg, C SUV aracının renkleri şu şekilde:

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