Haberler Yaşam TOGG'UN RENKLERİ AÇIKLANDI! Yerli otomobil TOGG renkleri neler, hangi renklerde üretilecek? Türkiye'nin güzelliklerinden ilham alındı!

Giriş Tarihi: 29.10.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 11:40

TOGG'UN RENKLERİ AÇIKLANDI! Yerli otomobil TOGG renkleri neler, hangi renklerde üretilecek? Türkiye'nin güzelliklerinden ilham alındı!

Türkiye'nin yüzde 100 elektrikli yerli otomobili TOGG için heyecan dorukta. Bugün TOGG fabrikası seri üretim bandı açılışını kutlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek açılışın ardından satış için birçok ayrıntının netleşmesi bekleniyor. Tarihi an için geri sayım devam ederken TOGG ile ilgili bir detay daha netlik kazandı. Emsalleriyle rekabet edebilecek bir fiyata sahip olacağı belirtilen TOGG'un renkleri belli oldu. Peki, TOGG renk seçenekleri neler, hangi renklerde olacak, anlamları neler? İşte, TOGG renkleri, adları ve anlamları…