Tokat, Trabzon, Tunceli Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları asıl ve yedek liste 7 Nisan 2022 bugün de belli olacak. 6 Nisan'da bazı iller için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklanmıştı. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştiriliyor. 7 Nisan bugün Niğde, Ordu, Uşak, Zonguldak, Konya, Kocaeli, Kütahya, Tokat, Trabzon, Tunceli gibi iller için kura çekimi düzenlenecek. Peki; 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak? İşte Tokat, Trabzon, Tunceli Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama

İŞKUR KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 7 NİSAN ASIL VE YEDEK LİSTE!

6 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 7 Nisan bugün de devam ediyor. Tokat, Trabzon, Tunceli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş gibi pek çok il için bugün kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonucunda Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi de iller bazında belli olacak.

İşte 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim listesi!