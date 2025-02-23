Haberler
Yaşam
Tokat ve Sivas’ta yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
17:19
Tokat ve Sivas'ta yarın okullar tatil olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışları özellikle İç Anadolu ve Doğu kesimlerinde yarında etkisini gösterecek. Bu illerimizde yaşayan öğrencilerimiz ise gelişmeleri yakından taki ediyor. Peki, Tokat ve Sivas'ta yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? İşte detaylar;