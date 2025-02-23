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Haberler Yaşam Tokat ve Sivas’ta yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:19

Tokat ve Sivas’ta yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi

Tokat ve Sivas'ta yarın okullar tatil olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışları özellikle İç Anadolu ve Doğu kesimlerinde yarında etkisini gösterecek. Bu illerimizde yaşayan öğrencilerimiz ise gelişmeleri yakından taki ediyor. Peki, Tokat ve Sivas'ta yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? İşte detaylar;

Tokat ve Sivas’ta yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi

Tokat ve Sivas'ta yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Hal böyleyken yarın okula gidecek öğrenciler Valiliklerden gelecek olan kar tatili açıklamasını bekliyor. Peki, Tokat ve Sivas'ta yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? İşte detaylar;

Tokat ve Sivas’ta yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ta okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi henüz gelmedi. Gelişme olduğu takdir de haberimizde olacak.

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi henüz gelmedi. Gelişme olduğu takdir de haberimizde olacak.

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Tokat ve Sivas’ta yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Tokat ve Sivas’ta yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Tokat ve Sivas’ta yarın okullar tatil olacak mı, son durum ne? Gözler Valiliklere çevrildi

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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