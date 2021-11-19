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Haberler Yaşam Tokat'ta akılalmaz olay! Ayı ile güreşerek kurtuldu....
Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:51

Tokat'ta akılalmaz olay! Ayı ile güreşerek kurtuldu....

Tokat'ta çiftçilik yapan Şenel Yıldız, ayının saldırısından güreşerek yaralı olarak kurtulduğunu söyledi.

İHA
Tokat’ta akılalmaz olay! Ayı ile güreşerek kurtuldu....

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Şenel Yıldız (41) akşam saatlerinde ahıra giderken ayı ile karşılaştı.

Tokat’ta akılalmaz olay! Ayı ile güreşerek kurtuldu....

Bir anda ayının saldırması üzerine neye uğradığını şaşıran Yıldız, kendini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kolları ve bacaklarından yaralanan Yıldız'ın feryatlarına köylüler yetişti.

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Tokat’ta akılalmaz olay! Ayı ile güreşerek kurtuldu....

Vatandaşlar tarafından bir otomobille Reşadiye Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tokat’ta akılalmaz olay! Ayı ile güreşerek kurtuldu....

Ayının ısırması ve pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan şahsa dikiş atıldı.

Tokat’ta akılalmaz olay! Ayı ile güreşerek kurtuldu....

AYI İLE GÜREŞEREK KURTULDU

Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız, yaşadığı olayı dile getirdi. Elma ağaçlarının olduğu bahçeye çıktığında ayı ile karşılaştığını belirten Yıldız, "Bahçeden bir hışırtı geldi, döndüğümde ayı bana doğru geliyordu.

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