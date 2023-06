Çevresinde bulunan kişilerin taşın göktaşı olduğunu belirtmeleri üzerine Say, analiz edilmesi için taştan bir parça kopartarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderir. 60 kilodan ağır olan taşın analiz sonucunu bekleyen Say, çevresinde bulunan vatandaşlar tarafından milyoner olarak anılmaya başlandı. Say, taş hakkında kesin sonuç olmadan hareket etmek istemese de çevresinde bulunan vatandaşlar göktaşından dolayı onu milyoner olarak görüyor.