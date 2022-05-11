Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 150 bin sosyal konut yapılacağı müjdesi verildi. 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları merak konusu olurken İlgili projeden yararlanmak isteyenler sosyal konut başvuru tarihi, şartları ve kimlerin başvuracağını araştırıyor. Haziran ayında detayların açıklanması beklenen kampanyada, dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilmesi bekleniyor. Peki TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?