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Giriş Tarihi: 11.05.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 14:27

TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 150 bin sosyal konut yapılacağı müjdesi verildi. 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları merak konusu olurken İlgili projeden yararlanmak isteyenler sosyal konut başvuru tarihi, şartları ve kimlerin başvuracağını araştırıyor. Haziran ayında detayların açıklanması beklenen kampanyada, dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilmesi bekleniyor. Peki TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

TOKİ 150 bin konut başvurusu son günlerde dar gelirli vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için 3 destek paketinin hayata geçirileceğini duyurmuştu. 2+1, 3+1 planlarında hazırlanması planlanan sosyal konutlar için başvuru tarihleri, şartlarının yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Peki TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını haziranda açıklayacağı kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.

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TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

TOKİ'DEN FIRSAT! GELİRİ 10 BİN LİRAYI GEÇMEYEN BAŞVURABİLECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecek.

Engelli vatandaşlara konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. Emekli vatandaşlara konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjan ayrılacak.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in edindiği bilgiye göre ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.

TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
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TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
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