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Giriş Tarihi: 10.06.2026 07:16

TOKİ 20 bin konut satışı: TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ tarafından planlanan 20 bin sosyal konut projesine ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı. Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan proje kapsamında 64 ilde konut satışlarının yapılacağı belirtiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarının ardından başvuru süreci, şartlar ve illere dair ayrıntılar merak konusu oldu.

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TOKİ 20 bin konut satışı: TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?

Ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar, TOKİ'nin yeni sosyal konut kampanyasını yakından takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 20 bin konutluk proje için hazırlıklar sürerken, başvuru koşulları ve illere göre dağılım da merak ediliyor. Uygun ödeme imkanlarıyla öne çıkan kampanyada hangi bölgelerin yer aldığı ve kimlerin başvuru yapabileceğine ilişkin ayrıntılar araştırılmaya devam ediyor.

TOKİ 20 bin konut satışı: TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ'DEN 64 İLDE 20 BİN KONUT KAMPANYASI DETAYLARI AÇIKLANDI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ilde 20 bin konutu kapsayan bir TOKİ kampanyası başlayacağını açıkladı.

Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız. Konutların çoğu bitti bitme aşamasına geldi. 2,1 milyondan başlayan 18 bin TL taksitli seçeneklerimiz var" dedi.

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TOKİ 20 bin konut satışı: TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ 20 BİN KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bakan Kurum'un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.

En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak.

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TOKİ 20 bin konut satışı: TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ'DEN 64 İLDE 20 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

TOKİ 20 bin konut satışı: TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?

KONUT SATIŞ TARİHLERİ VE FİYATLARI

Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

Konut satış fiyatları il ve konut büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

2+1 konutlar için peşin satış fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında, 3+1 konutlar için ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20.000'e yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan, başlayan 18.000 lira, taksitli seçeneklerimiz var" dedi.

TOKİ 20 bin konut satışı: TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ 20 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL?

TOKİ'den yapılan açıklamada, kampanyanın uygun ödeme koşulları ve cazip indirimlerle orta gelir grubundaki vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

1. Peşin Alımlarda %25 İndirim

Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.

2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade

%50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.

3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade

Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.

TOKİ 20 bin konut satışı: TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ KİRALIK KONUTLARDA TESLİM TARİHİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre, 15 bin konutluk projede ilk teslimlerin 2026 yılının eylül ayında yapılması planlanıyor. Projede dar gelirli aileler, sosyal destek alan vatandaşlar, kentsel dönüşüm nedeniyle konut ihtiyacı yaşayanlar ve emekliler için özel kontenjanlar ayrılacak. Konutlar, piyasa koşullarının altında kira bedelleriyle sunulacak ve hak sahipleri belirlenen süre boyunca bu evlerden yararlanabilecek.

TOKİ 20 bin konut satışı: TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TOKİ

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