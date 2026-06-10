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TOKİ 20 bin konut satışı: TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 07:16
TOKİ 20 bin konut satışı: TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?
TOKİ tarafından planlanan 20 bin sosyal konut projesine ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı. Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan proje kapsamında 64 ilde konut satışlarının yapılacağı belirtiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarının ardından başvuru süreci, şartlar ve illere dair ayrıntılar merak konusu oldu.