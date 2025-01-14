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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: 2024 TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme nasıl?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
14:54
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: 2024 TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme nasıl?
TOKİ 250 bin konut projesi başvuru takvimi gündeme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyü toplu konut projesine dair detaylar gündeme geliyor. Ev sahibi olmak isteyenlere özel 2+1, 3+1, 4+1 ev seçeneklerinin bulunduğu proje için Bakan Kurum ihale takvimin başladığını duyurdu. Detaylar bekleniyor. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödemeler nasıl olacak?