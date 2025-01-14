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Haberler Yaşam TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: 2024 TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme nasıl?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 14:54 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:54

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: 2024 TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme nasıl?

TOKİ 250 bin konut projesi başvuru takvimi gündeme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyü toplu konut projesine dair detaylar gündeme geliyor. Ev sahibi olmak isteyenlere özel 2+1, 3+1, 4+1 ev seçeneklerinin bulunduğu proje için Bakan Kurum ihale takvimin başladığını duyurdu. Detaylar bekleniyor. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödemeler nasıl olacak?

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: 2024 TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme nasıl?

TOKİ 250 bin konut projesi başvuru detayları ve tarihleriyle sorgulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan projede Bakan Kurum'un açıklamaları gündemde. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödemeler nasıl olacak?

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: 2024 TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme nasıl?

BAKAN KURUM: YENİ TAKVİMİN İLK İHALESİNİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanacak.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: 2024 TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme nasıl?

İHALE TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

İHALE TARİHLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: 2024 TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme nasıl?

81 İLDE YAPILACAK!
Bu projeyle, yerel ve yatay mimari anlayışına uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabilecek. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında; evler sıfır atık prensiplerine uygun, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Tüm konut projelerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: 2024 TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme nasıl?

İLK EVİM DE DEVAM EDİYOR

250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.

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