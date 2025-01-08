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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU BİLGİSİ: 2024 TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı, hangi illerde, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
06:23
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU BİLGİSİ: 2024 TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı, hangi illerde, ödeme planı nasıl?
TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları için tarihleri ve başvuru ekranı araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olan proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçiriliyor. 2+1, 3+1, 4+1 ev fırsatlarının bulunduğu proje için şartlar ve takvim sorgulanırken ihale takvimi Bakan Kurum tarafından açıklandı. Detayları ve projeye başvurularını gerçekleştirmek isteyenler e-Devlet ekranına yöneldi. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödemeler nasıl olacak?