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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET EKRANI: 2024 TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı, nereden ve nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
08:16
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET EKRANI: 2024 TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı, nereden ve nasıl başvurulur?
TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları takip ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. 2+1, 3+1, 4+1 evlerin satışa sunulacağı projede başvuru şartları ve tarihleri, ihale takvimi ve başvuru ekranı sorgulanıyor. Gözler e-Devlet ekranına çevrildi. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme yönetimi nasıl?