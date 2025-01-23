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Haberler Yaşam TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:55

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı açıklandı mı?

Ev sahibi olmak isteyenlere özel 2+1, 3+1 ve 4+1 dairesi seçenekleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Topu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 bin sosyal konut projesi hayata geçiriliyor. İstanbul, Ankara İzmir başta olmak üzere 81 ilde gerçekleşecek proje için ihale takviminin duyurulmasının ardından başvuruda bulunacak vatandaşlar tarihleri ve koşulları sorguluyor. Peki, TOKİ 250 bin konut projesine nasıl ve nereden başvurulur, şartlar neler ve ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı açıklandı mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi TOKİ 250 bin sosyal konut projesi detaylarıyla duyuruldu. Açıklanan projenin ardından başvuruda bulunmak isteyenler e-Devlet ekranınından sorgulamaya başladı.Bakan Kurum ihale döneminin başladığını açıkladı. Peki, TOKİ 250 bin konut projesine nasıl ve nereden başvurulur? İşte detaylar

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı açıklandı mı?

İHALE TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı açıklandı mı?

BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri açıklandı. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı açıklandı mı?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Konuya ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.Açıklandığında yer vereceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı açıklandı mı?

TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI
TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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