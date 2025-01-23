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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
11:55
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı açıklandı mı?
Ev sahibi olmak isteyenlere özel 2+1, 3+1 ve 4+1 dairesi seçenekleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Topu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 bin sosyal konut projesi hayata geçiriliyor. İstanbul, Ankara İzmir başta olmak üzere 81 ilde gerçekleşecek proje için ihale takviminin duyurulmasının ardından başvuruda bulunacak vatandaşlar tarihleri ve koşulları sorguluyor. Peki, TOKİ 250 bin konut projesine nasıl ve nereden başvurulur, şartlar neler ve ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar