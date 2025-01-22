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TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURUSU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 il il TOKİ konut başvursu başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
10:01
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURUSU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 il il TOKİ konut başvursu başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler?
TOKİ, ev almak isteyenlere özel dev kampanyayı duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun başta olmak üzere pek çok ilde satışa çıkacak Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi için harekete geçildi. Konuya ilişkin önemli açıklama Bakan Kurum'dan geldi. Düşük gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan proje ile 2+1, 3+1, 4+1 daireler çeşitli ödeme planı ile satışa çıkacak. Peki; TOKİ konut başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler? İşte, TOKİ 250 bin konut projesi ödeme planı, başvuru tarihleri ve şartları hakkından detaylar.