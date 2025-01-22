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Haberler Yaşam TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURUSU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 il il TOKİ konut başvursu başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:01

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURUSU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 il il TOKİ konut başvursu başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler?

TOKİ, ev almak isteyenlere özel dev kampanyayı duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun başta olmak üzere pek çok ilde satışa çıkacak Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi için harekete geçildi. Konuya ilişkin önemli açıklama Bakan Kurum'dan geldi. Düşük gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan proje ile 2+1, 3+1, 4+1 daireler çeşitli ödeme planı ile satışa çıkacak. Peki; TOKİ konut başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler? İşte, TOKİ 250 bin konut projesi ödeme planı, başvuru tarihleri ve şartları hakkından detaylar.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURUSU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 il il TOKİ konut başvursu başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler?

TOKİ 250 bin konut projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut hamlesi için tuşa bastı. Düşük gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen proje kapsamında 81 ilde 2+1, 3+1, 4+1 daireler çeşitli ödeme planı ile satışa çıkacak. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler, ihale tarihleri ne zaman? İşte, TOKİ başvuru ekranı.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURUSU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 il il TOKİ konut başvursu başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler?

İHALE TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

İHALE TARİHLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

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TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURUSU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 il il TOKİ konut başvursu başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İSTANBUL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
TOKİ 250 bin konut projesi İstanbul için başvuru işlemleri henüz başlamadı.

Konuya ilişkin tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURUSU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 il il TOKİ konut başvursu başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler?

TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI
TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURUSU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 il il TOKİ konut başvursu başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler?

BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri açıklandı. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

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