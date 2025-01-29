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Haberler Yaşam TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:38

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Ev sahibi olmak isteyenlere özel 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından geniş kapsamlı bir sosyal konut hamlesi başlatılıyor. 250 bin konuttan oluşan proje, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde hayata geçirilecek. İhale sürecinin açıklanmasının ardından, başvuru yapmayı planlayan vatandaşlar, tarihleri, şartları ve ödeme seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ sosyal konut projesine başvuru nasıl yapılır, koşullar neler, ödeme planı nasıl şekillenecek?

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Türkiye'nin en geniş kapsamlı konut hamlesi olan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi tüm ayrıntılarıyla kamuoyuna sunuldu. Projeye başvurmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden gerekli bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bakan Murat Kurum, ihale sürecinin başladığını duyurdu. Peki, TOKİ'nin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarihler açıklandı mı?

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

BAKAN KURUM: YENİ TAKVİMİN İLK İHALESİNİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanacak.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Konuya ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.Açıklandığında yer vereceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI
TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

TOKİ KONUTLARI 81 İLDE YAPILACAK!
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek olsa da 81 ilde konut yapılacak.

Bu projeyle, yerel ve yatay mimari anlayışına uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabilecek. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında; evler sıfır atık prensiplerine uygun, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Tüm konut projelerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

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