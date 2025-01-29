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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
15:38
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
Ev sahibi olmak isteyenlere özel 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından geniş kapsamlı bir sosyal konut hamlesi başlatılıyor. 250 bin konuttan oluşan proje, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde hayata geçirilecek. İhale sürecinin açıklanmasının ardından, başvuru yapmayı planlayan vatandaşlar, tarihleri, şartları ve ödeme seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ sosyal konut projesine başvuru nasıl yapılır, koşullar neler, ödeme planı nasıl şekillenecek?