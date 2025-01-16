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Haberler Yaşam TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU: 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman yapılacak, şartları neler, hangi illerde?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 09:55

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU: 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman yapılacak, şartları neler, hangi illerde?

TOKİ 250 bin konut projesi başvuru tarihleri ve detaylarıyla araştırılıyor. EV sahibi olmak isteyen vatandaşlar projenin başvuru ekranını takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın açıklamaları dikkatle izleniyor. Geçtiğimiz ay Bakan Kurum'un açıklamalarıyla ihale süreçlerinin başladığı açıklanmıştı. 2+1, 3+1, 4+1 evlerin satışa sunulacağı projede başvurular için hazırlıklar tamamlandı. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme yönetimi nasıl?

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU: 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman yapılacak, şartları neler, hangi illerde?

TOKİ 250 bin konut başvuruları ve tarihleri sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde ev sahibi olmak isteyenler açıklamalarına odaklandı. Son olarak ihale tarihlerinin belli olmasının ardından E-Devlet başvuru ekranının açılması bekleniyor. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme yönetimi nasıl?

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU: 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman yapılacak, şartları neler, hangi illerde?

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin yeni bilgi gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecek.

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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU: 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman yapılacak, şartları neler, hangi illerde?

İHALE TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

İHALE TARİHLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU: 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman yapılacak, şartları neler, hangi illerde?

BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri açıklandı. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU: 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman yapılacak, şartları neler, hangi illerde?

81 İLDE GERÇEKLEŞECEK!
Bu projeyle, yerel ve yatay mimari anlayışına uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabilecek. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında; evler sıfır atık prensiplerine uygun, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Tüm konut projelerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

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