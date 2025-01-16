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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU: 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman yapılacak, şartları neler, hangi illerde?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
09:55
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU: 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman yapılacak, şartları neler, hangi illerde?
TOKİ 250 bin konut projesi başvuru tarihleri ve detaylarıyla araştırılıyor. EV sahibi olmak isteyen vatandaşlar projenin başvuru ekranını takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın açıklamaları dikkatle izleniyor. Geçtiğimiz ay Bakan Kurum'un açıklamalarıyla ihale süreçlerinin başladığı açıklanmıştı. 2+1, 3+1, 4+1 evlerin satışa sunulacağı projede başvurular için hazırlıklar tamamlandı. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme yönetimi nasıl?