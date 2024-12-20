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Haberler Yaşam TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, koşulları neler?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:49

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, koşulları neler?

TOKİ 250 bin konut projesi başvuru koşulları ve tarihleri gündeme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projedeki geçtiğimiz haftalarda sosyal konutların ihaleleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde 2+1, 3+1, 4+1 evler satışa sunulacak. İhaleye dair detaylar merakla beklenirlerken gözler başvurular için e-Devlet ekranına yöneldi. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme yönetimi nasıl?

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, koşulları neler?

TOKİ 250 bin konut başvuruları ve şartları araştırılmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için e-Devlet başvuru sayfası takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor.Uygun fiyatları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartları, ödeme planı ve başvuru tarihlerini beklemeye başladı. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme yönetimi nasıl?

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, koşulları neler?

İHALE TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, koşulları neler?

BAKAN KURUM DETAYLARI AÇIKLADI!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanacak.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, koşulları neler?

81 İLDE GERÇEKLEŞECEK!
Bu projeyle, yerel ve yatay mimari anlayışına uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabilecek. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında; evler sıfır atık prensiplerine uygun, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Tüm konut projelerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, koşulları neler?

TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI
TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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