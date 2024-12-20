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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, koşulları neler?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
11:49
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, koşulları neler?
TOKİ 250 bin konut projesi başvuru koşulları ve tarihleri gündeme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projedeki geçtiğimiz haftalarda sosyal konutların ihaleleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde 2+1, 3+1, 4+1 evler satışa sunulacak. İhaleye dair detaylar merakla beklenirlerken gözler başvurular için e-Devlet ekranına yöneldi. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme yönetimi nasıl?