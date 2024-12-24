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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
11:44
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?
TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları takip ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. 2+1, 3+1, 4+1 evlerin satışa sunulacağı projede başvuru şartları ve tarihleri, ihale takvimi ve başvuru ekranı sorgulanıyor. Gözler e-Devlet ekranına çevrildi. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme yönetimi nasıl?