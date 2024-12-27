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Giriş Tarihi: 27.12.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:47

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU (e-Devlet): TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar için başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" ile önemli bir sosyal dönüşüm süreci başlatılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen bu projede, Türkiye'nin 81 ilinde toplamda 165 bin 55 konut için ihale süreci resmen başladı. Proje, uygun ödeme koşullarıyla vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme planı nasıl?

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU e-Devlet: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "250 Bin Sosyal Konut Projesi" ile Türkiye'nin konut ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla önemli bir adım atıyor. Bakan Murat Kurum, bu projeyi "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" olarak tanımlarken, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar birçok farklı şehirde yapılacak konutlarla dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma imkanı sunuluyor. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme yönetimi nasıl?

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU e-Devlet: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

İHALE TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak öne çıkan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında, TOKİ yeni konutlar, altyapı ve çevre düzenlemeleri için ihale süreçlerini sürdürüyor.

7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek ve bu süreçte 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihaleler gerçekleştirilecek. Bunların 128 bin 378'i büyük şehirlerde yer alacak. Böylece, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki tüm konutların ihale işlemleri tamamlanmış olacak.

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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU e-Devlet: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri açıklandı. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU e-Devlet: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI
TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU e-Devlet: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

81 İLDE GEÇERLİ OLACAK!
Bu projeyle, yerel ve yatay mimari anlayışına uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabilecek. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında; evler sıfır atık prensiplerine uygun, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Tüm konut projelerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

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