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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU (e-Devlet): TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
13:47
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU (e-Devlet): TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?
Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar için başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" ile önemli bir sosyal dönüşüm süreci başlatılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen bu projede, Türkiye'nin 81 ilinde toplamda 165 bin 55 konut için ihale süreci resmen başladı. Proje, uygun ödeme koşullarıyla vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme planı nasıl?