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Haberler Yaşam TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? İstanbul, Ankara, İzmir... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu
Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:19

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? İstanbul, Ankara, İzmir... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu

TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu için gözler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı duyurularına çevrildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olarak duyurulan proje için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler satışa sunulacak. İhale tarihleri belli olan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihleri ve şartları da merak ediliyor. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman? İşte, detaylar...

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? İstanbul, Ankara, İzmir... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi dar gelirli vatandaşlara ev sahip olma fırsatı sunacak. Konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle gerçekleştirilecek. Proje hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Peki, 2+1, 3+1 ve 4+1 TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman? İşte, başvuru detayları ve ödeme planı...

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? İstanbul, Ankara, İzmir... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu

İHALE TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

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TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? İstanbul, Ankara, İzmir... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu

BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri açıklandı. Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? İstanbul, Ankara, İzmir... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? İstanbul, Ankara, İzmir... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu

81 İLDE GERÇEKLEŞECEK!

Bu projeyle, yerel ve yatay mimari anlayışına uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabilecek. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında; evler sıfır atık prensiplerine uygun, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Tüm konut projelerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

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