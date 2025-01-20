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TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? İstanbul, Ankara, İzmir... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu
Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
09:19
TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? İstanbul, Ankara, İzmir... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu
TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu için gözler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı duyurularına çevrildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olarak duyurulan proje için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler satışa sunulacak. İhale tarihleri belli olan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihleri ve şartları da merak ediliyor. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman? İşte, detaylar...