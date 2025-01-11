Haberler
Yaşam
TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ 250 bin konut projesi ihale tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
16:29
TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ 250 bin konut projesi ihale tarihleri ne zaman?
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ, 250 bin konutluk dev proje için düğmeye bastı. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları, projeye dahil olmak isteyenler tarafından merakla bekleniyor. Aynı zamanda, ihalelerin ne zaman gerçekleşeceği de gündemdeki yerini koruyor. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler, ihale tarihleri ne zaman?