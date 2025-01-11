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Haberler Yaşam TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ 250 bin konut projesi ihale tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 16:29

TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ 250 bin konut projesi ihale tarihleri ne zaman?

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ, 250 bin konutluk dev proje için düğmeye bastı. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları, projeye dahil olmak isteyenler tarafından merakla bekleniyor. Aynı zamanda, ihalelerin ne zaman gerçekleşeceği de gündemdeki yerini koruyor. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler, ihale tarihleri ne zaman?

TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ 250 bin konut projesi ihale tarihleri ne zaman?

TOKİ'nin 250 bin konut projesi, ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru sürecine dair detaylar ve aranan şartlar gündem konusu olurken, ihalelerin hangi tarihlerde yapılacağı da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ 250 bin konut projesi ihale tarihleri ne zaman?

TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ 250 bin konut projesi ihale tarihleri ne zaman?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanacak.

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TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ 250 bin konut projesi ihale tarihleri ne zaman?

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ 250 bin konut projesi ihale tarihleri ne zaman?

81 İLİ KAPSAYACAK

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ'den yapılan duyuruda, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.'' denildi.

TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ 250 bin konut projesi ihale tarihleri ne zaman?

TOKİ'NIN SOSYAL KONUT PROJESI'NDE EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak.

Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

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