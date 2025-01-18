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TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
11:59
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük topu konut projesi TOKİ'nin 250 bin konut projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler satışa sunulacak. Başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar merak edilirken, ihale süreçlerine ilişkin takvim duyuruldu. Peki, TOKİ 250 bin konut projesine nasıl başvuru yapılır, şartlar neler ve ödeme planları nasıl olacak? İşte detaylar