Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 11:59

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük topu konut projesi TOKİ'nin 250 bin konut projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler satışa sunulacak. Başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar merak edilirken, ihale süreçlerine ilişkin takvim duyuruldu. Peki, TOKİ 250 bin konut projesine nasıl başvuru yapılır, şartlar neler ve ödeme planları nasıl olacak? İşte detaylar

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?

TOKİ'nin 250 bin konut başvuruları ve tarihleri proje kapsamında ev sahibi olmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı toplu konut projesi için ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar, açıklamalara dikkatle odaklanıyor. Başvurular için E-Devlet başvuru ekranının açılması bekleniyor. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler ve ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin yeni bilgi gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?

İHALE TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

İHALE TARİHLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?

BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri açıklandı. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?

81 İLDE GERÇEKLEŞECEK!
Bu projeyle, yerel ve yatay mimari anlayışına uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabilecek. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında; evler sıfır atık prensiplerine uygun, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Tüm konut projelerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA