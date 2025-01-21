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Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:32

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU SAYFASI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?

TOKİ 250 bin konut projesiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi hayat geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Topu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayat verilen projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler ev sahibi olmak isteyenlere çeşitli ödeme planlarıyla sunulacak. Bakan Kurum, proje hakkında detayları yer verdi. İhale takvimi duyurulmuşken başvuru tarihleri de gündeme geliyor. Peki, TOKİ 250 bin konut projesine nasıl ve nereden başvuru yapılır, şartlar neler ve ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU SAYFASI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?

TOKİ 250 bin konut sosyal projesiyle ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına odaklandı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak projede takvim merakla bekleniyor. Peki TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman, ödemeler nasıl olacak?

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU SAYFASI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?

İHALE TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

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TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU SAYFASI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Konuya ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU SAYFASI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?

BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri açıklandı. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU SAYFASI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?

TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI
TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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