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TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU SAYFASI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
11:32
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU SAYFASI: TOKİ başvurular ne zaman, şartlar neler, hangi illerde satış yapılacak?
TOKİ 250 bin konut projesiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi hayat geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Topu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayat verilen projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler ev sahibi olmak isteyenlere çeşitli ödeme planlarıyla sunulacak. Bakan Kurum, proje hakkında detayları yer verdi. İhale takvimi duyurulmuşken başvuru tarihleri de gündeme geliyor. Peki, TOKİ 250 bin konut projesine nasıl ve nereden başvuru yapılır, şartlar neler ve ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar