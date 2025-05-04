TOKİ 43 ilde 383 arsa satışa çıkıyor! TOKİ 383 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

AÇIK ARTIRMA KATILIM TEMİNATLARI

Açık artırmaya katılacakların öncesinde, EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi hesabına katıım bedelini ödemeleri gerekiyor. İşte, teminat bedelleri:



Muhammen Bedeli 150.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,



Muhammen Bedeli 150.001 TL ile 1.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 45.000 TL,



Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 6.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 245.000 TL,



Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 38.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,



MuhammenBedeli 38.000.001 TL ile 250.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 9.000.000 TL,



Muhammen Bedeli 250.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 50.000.000 TL.

MÜZAYEDE ŞARTNAMESİ