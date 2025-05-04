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TOKİ 43 ilde 383 arsa satışa çıkıyor! TOKİ 383 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
15:55
TOKİ 43 ilde 383 arsa satışa çıkıyor! TOKİ 383 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?
TOKİ, 43 ilde yer alan 383 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. İstanbul ve Ankara'daki salonlarda düzenlenecek ihalelere, isteyenler internet üzerinden de katılabilecek. Katılım için arsa bedeline göre belirlenen teminatın yatırılması gerekiyor. Satış detayları ve ödeme planı TOKİ'nin resmi kanallarından paylaşılacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...