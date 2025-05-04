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Giriş Tarihi: 04.05.2025 15:55 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 15:55

TOKİ 43 ilde 383 arsa satışa çıkıyor! TOKİ 383 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ, 43 ilde yer alan 383 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. İstanbul ve Ankara'daki salonlarda düzenlenecek ihalelere, isteyenler internet üzerinden de katılabilecek. Katılım için arsa bedeline göre belirlenen teminatın yatırılması gerekiyor. Satış detayları ve ödeme planı TOKİ'nin resmi kanallarından paylaşılacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...

TOKİ 43 ilde 383 arsa satışa çıkıyor! TOKİ 383 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 43 şehirde yer alan 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Yüzde 25 peşinat ve 24 aya varan taksit imkânı sunulan bu satışta, ihaleye katılmak isteyenlerin belirlenen güvence bedelini ödemesi gerekiyor. Farklı kullanım amaçlarına sahip arsalar vatandaşların ilgisini çekerken, ihale tarihleri ve başvuru detayları da yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...

TOKİ 43 ilde 383 arsa satışa çıkıyor! TOKİ 383 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin 43 ilde gerçekleştireceği 383 arsanın satışı, 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da düzenlenecek açık artırmayla gerçekleştirilecek. İhaleler, İstanbul'daki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ve Ankara'daki İlbank Sosyal Tesisleri (Macunköy, Yenimahalle) adreslerinde yapılacak. Dileyenler, çevrim içi katılım için www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden teklif verebilecek.

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TOKİ 43 ilde 383 arsa satışa çıkıyor! TOKİ 383 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Açık artırma ile arsa satışlarının yapılacağı iller şöyle:

İstanbul
Kocaeli
Bursa
Çanakkale
İzmir
Aydın
Muğla
Antalya
Adana
Mersin
Elazığ
Gaziantep
Tekirdağ
Van
Kütahya
Yozgat
Bitlis
Ankara
Erzurum
Muş
Kars
Ağrı
Iğdır
Samsun
Amasya
Uşak
Diyarbakır
Şanlıurfa
Malatya
Aksaray
Manisa
Eskişehir
Tunceli
Denizli
Yalova
Şırnak
Bingöl
Mardin
Niğde
Trabzon
Gümüşhane
Kayseri
Konya

TOKİ 43 ilde 383 arsa satışa çıkıyor! TOKİ 383 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

AÇIK ARTIRMA KATILIM TEMİNATLARI

Açık artırmaya katılacakların öncesinde, EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi hesabına katıım bedelini ödemeleri gerekiyor. İşte, teminat bedelleri:

Muhammen Bedeli 150.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,

Muhammen Bedeli 150.001 TL ile 1.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 45.000 TL,

Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 6.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 245.000 TL,

Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 38.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

MuhammenBedeli 38.000.001 TL ile 250.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 9.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 250.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 50.000.000 TL.

MÜZAYEDE ŞARTNAMESİ

TOKİ 43 ilde 383 arsa satışa çıkıyor! TOKİ 383 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

Alıcılar istedikleri arsaya yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ödeme planı ile sahip olabilecek.