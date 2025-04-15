TOKİ 44 ilde 552 arsa satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

%25 Peşin - 48 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla %12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla %25 olarak uygulanacaktır.

%40 Peşin - 36 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla %7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla %15 olarak uygulanacaktır.

Vadeli Satışlarda, Peşin ödemede %15 indirim uygulanacaktır.