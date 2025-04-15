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TOKİ 44 ilde 552 arsa satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
09:38
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışa çıkarıyor. Açık arttırma yöntemiyle satışa sunulacak olan arsaların satışı Ankara ve İstanbul'daki salonlarda gerçekleştirilirken, çevrim içi katılım imkanı da sağlanacak. %25 peşin ve 48 ay vade seçeneğiyle arsa sahibi olmayı sunan ödeme planlarında aynı zamanda peşin ödemede %15 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...