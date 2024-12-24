Haberler
Yaşam
TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
13:49
TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı nasıl?
TOKİ, 47 ildeki çeşitli iş yeri ve konutlardan oluşan toplam 346 gayrimenkulü satışa sunuyor. Satışlar, Ocak ayında düzenlenecek ve iki gün sürecek müzayede ile gerçekleştirilecek. Müzayede, Ankara ve İstanbul'da yapılacak olup, katılımcıların toplantı öncesinde belirli bir katılım bedelini ödemesi gerekiyor. Satışa sunulan taşınmazlar için farklı ödeme planları uygulanacağından dolayı konut ve iş yeri alıcıları, kendi tercihlerine göre ödeme seçeneklerinden yararlanabilecekler. Peki, TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, hangi illerde, ödeme planı nasıl?