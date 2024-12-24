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Giriş Tarihi: 24.12.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:49

TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı nasıl?

TOKİ, 47 ildeki çeşitli iş yeri ve konutlardan oluşan toplam 346 gayrimenkulü satışa sunuyor. Satışlar, Ocak ayında düzenlenecek ve iki gün sürecek müzayede ile gerçekleştirilecek. Müzayede, Ankara ve İstanbul'da yapılacak olup, katılımcıların toplantı öncesinde belirli bir katılım bedelini ödemesi gerekiyor. Satışa sunulan taşınmazlar için farklı ödeme planları uygulanacağından dolayı konut ve iş yeri alıcıları, kendi tercihlerine göre ödeme seçeneklerinden yararlanabilecekler. Peki, TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, hangi illerde, ödeme planı nasıl?

TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı nasıl?

TOKİ, 47 ilde toplam 346 gayrimenkulü açık artırma ile satışa çıkaracağını duyurdu. Satışa sunulan taşınmazlar arasında iş yerleri ve konutlar yer alıyor. Ocak ayında düzenlenecek müzayede, Ankara ve İstanbul'da iki gün süresince gerçekleştirilecek. Katılımcıların müzayede öncesinde belirli bir katılım bedelini ödemeleri gerektiği paylaşıldı. İş yerleri ve konutlar için farklı ödeme planları sunulacak, böylece alıcılar çeşitli seçeneklerden faydalanabilecek. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı nasıl?

TOKİ 47 İLDE 346 GAYRİMENKUL SATIŞI TARİHLERİ PAYLAŞILDI!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkanı sunmak amacıyla 47 ilde toplam 346 gayrimenkulü satışa çıkarıyor.

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TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı nasıl?

TOKİ 47 İLDE 346 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN

TOKİ arsa satışı 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde iki gün sürecek şekilde fiziksel satışlar gerçekleştirilecek. Satışların yapılacağı adresler ise şöyle;

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu/Küçükçekmece, İstanbul.

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/Çankaya, Ankara.

TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı nasıl?

ÖDEME PLANI NASIL?

Toki 47 ilde 346 gayrimenkul satışı ödeme planı şu şekilde;

  • Konutlar için: yüzde 25 peşin, 72 ay vade
  • İş yerleri için: yüzde 15 peşin, 6 ay vade
TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı nasıl?

346 GAYRİMENKUL HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

Edirne,

Bursa,

Bilecik,

Kocaeli,

İstanbul,

Balıkesir,

İzmir,

Aydın,

Muğla,

Manisa,

Isparta,

Denizli,

Mersin,

Adana,

Ankara,

Çorum,

Eskişehir,

Karaman,

Kırıkkale,

Konya,

Nevşehir,

Uşak,

Samsun,

Ordu,

Rize,

Giresun,

Gümüşhane,

Trabzon,

Erzincan,

Bolu,

Düzce,

Kayseri,

Bitlis,

Nevşehir,

Niğde,

Bartın,

Erzurum,

Gaziantep,

Elazığ,

Bitlis,

Iğdır,

Muş,

Siirt,

Tunceli,

Tekirdağ,

Sakarya,

Afyonkarahisar,

Şanlıurfa.

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