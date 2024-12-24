TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı nasıl?

TOKİ, 47 ilde toplam 346 gayrimenkulü açık artırma ile satışa çıkaracağını duyurdu. Satışa sunulan taşınmazlar arasında iş yerleri ve konutlar yer alıyor. Ocak ayında düzenlenecek müzayede, Ankara ve İstanbul'da iki gün süresince gerçekleştirilecek. Katılımcıların müzayede öncesinde belirli bir katılım bedelini ödemeleri gerektiği paylaşıldı. İş yerleri ve konutlar için farklı ödeme planları sunulacak, böylece alıcılar çeşitli seçeneklerden faydalanabilecek. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...