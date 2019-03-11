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  • TOKİ 50 bin konut alt, orta, üst gelir başvuru şartları neler? TOKİ konutları başvurusu hangi bankaya yapılır?

50 bin konut alt, orta, üst gelir başvuru şartları neler? TOKİ konutları başvurusu hangi bankaya yapılır?

50 bin konutu uygun fiyata satacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından alti orta ve üst gelir başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle TOKİ başvurusunun hangi bankaya yapılacağı ile ilgili bilgilerin netlik kazanmasıyla birlikte TOKİ 50 bin konut fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşlar bankanın yolunu tuttu. Yıllık faiz oranlarının yanında, ev taksidini ödemek için vade süresi ve taksit seçenekleri de merak edilen konular arasında. TOKİ tarafından yayınlanan klavuzda bütün sorular yanıtını buldu. İşte TOKİ başvuru şartları, konut fiyatları, başvuru tarihleri ve hangi bankaya başvuru yapılacağı ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 11.03.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 16:02
TOKİ 50 bin konut alt, orta, üst gelir başvuru şartları neler? TOKİ konutları başvurusu hangi bankaya yapılır?

50 bin konut fırsatına vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanında büyük ilgi gösterdi. Özellikle başvuruların hangi ile alınacağı sorusu, başvuru klavuzunun yayınlanması ile cevap bulmuş oldu. Başvurunun ardından işleyecek süreç de netleşti. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında İdaremizce ilan edilecek tarihte "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

İşte TOKİ 50 bin konut başvuruları ile ilgili tüm detaylar...

TOKİ 50 bin konut alt, orta, üst gelir başvuru şartları neler? TOKİ konutları başvurusu hangi bankaya yapılır?

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre artırılacaktır.

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TOKİ 50 bin konut alt, orta, üst gelir başvuru şartları neler? TOKİ konutları başvurusu hangi bankaya yapılır?

İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ 50 bin konut alt, orta, üst gelir başvuru şartları neler? TOKİ konutları başvurusu hangi bankaya yapılır?

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

TOKİ 50 bin konut alt, orta, üst gelir başvuru şartları neler? TOKİ konutları başvurusu hangi bankaya yapılır?

Taksit ödemeleri, 3 1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

TOKİ 50 bin konut alt, orta, üst gelir başvuru şartları neler? TOKİ konutları başvurusu hangi bankaya yapılır?
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TOKİ 50 bin konut alt, orta, üst gelir başvuru şartları neler? TOKİ konutları başvurusu hangi bankaya yapılır?
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