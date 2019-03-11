TOKİ 50 bin konut alt, orta, üst gelir başvuru şartları neler? TOKİ konutları başvurusu hangi bankaya yapılır?

TOKİ 50 bin konut fırsatına vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanında büyük ilgi gösterdi. Özellikle başvuruların hangi banka ile alınacağı sorusu, başvuru klavuzunun yayınlanması ile cevap bulmuş oldu. Başvurunun ardından işleyecek süreç de netleşti. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında İdaremizce ilan edilecek tarihte "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

İşte TOKİ 50 bin konut başvuruları ile ilgili tüm detaylar...