TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI: TOKİ arsa satışı başladı mı, ne zaman, hangi illerde, arsa fiyatları kaç TL?

TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

Alıcılar; konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Yüzde 25 Peşin - 48 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla %12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla %25 olarak uygulanacaktır.

Yüzde 40 Peşin - 36 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla % 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla %15 olarak uygulanacaktır.