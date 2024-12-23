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Giriş Tarihi: 23.12.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 07:52

TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI: TOKİ arsa satışı başladı mı, ne zaman, hangi illerde, arsa fiyatları kaç TL?

TOKİ, Aralık ayı boyunca 51 ilde toplamda 607 arsayı satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'daki açık artırmalar ise çevrim içi olarak da katılıma açık olacak. Müzayedeye, gerçek ve tüzel kişiler katılabilecekken, katılım için teminat bedelinin ödenmesi gerekecek. Arsalara talip olacak vatandaşlar için yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat, 36 ay vade fırsatları sunulacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI: TOKİ arsa satışı başladı mı, ne zaman, hangi illerde, arsa fiyatları kaç TL?

TOKİ, 51 ilde toplamda 607 farklı arsayı satışa sunuyor. Açık artırma yöntemiyle yapılacak olan satışlarda, alıcılar yüzde 25 peşinat ödeyerek, kalan bakiyeyi 24 ay vadeyle ödeme imkânına sahip olacaklar. İstanbul ve Ankara'daki müzayedelere çevrim içi olarak da katılım sağlanabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı hangi tarihlerde yapılacak ve hangi illerdeki arsalar satışa çıkarılacak? İşte, ayrıntılar...

TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI: TOKİ arsa satışı başladı mı, ne zaman, hangi illerde, arsa fiyatları kaç TL?

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ PAYLAŞILDI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde 607 arsayı açık artırma yöntemiyle satacak.

Açık artırmalar, 14-15 Aralık 2024 tarihlerinde saat 10.30'da İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara yapılacak. Ayrıca internet üzerinden çevrimiçi de teklif verilebilecek.

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TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI: TOKİ arsa satışı başladı mı, ne zaman, hangi illerde, arsa fiyatları kaç TL?

TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ arsa satışı iki gün sürecek şekilde açık artırmalar gerçekleştirilecek. Tarihler ve il dağılımları şöyle;

TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI: TOKİ arsa satışı başladı mı, ne zaman, hangi illerde, arsa fiyatları kaç TL?

24 Aralık 2024 saat 10.30: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.

25 Aralık 2024 saat 10.30: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.

TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI: TOKİ arsa satışı başladı mı, ne zaman, hangi illerde, arsa fiyatları kaç TL?

TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
Alıcılar; konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Yüzde 25 Peşin - 48 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla %12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla %25 olarak uygulanacaktır.

Yüzde 40 Peşin - 36 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla % 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla %15 olarak uygulanacaktır.

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