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Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:25

TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satışı başvuru detayları: TOKİ gayrimenkul satışı hangi tarihte, hangi illeri kapsıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 53 ilde 357 gayrimenkul satışı yapacağını duyurdu. 157 konut ve 200 iş yeri için müzayede bilgileri yakından takip ediliyor. Açık arttırma Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, ayrıca online (www.emlakmuzayede.com.tr) katılım da sağlanabilecek. Peki, TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede? İşte, müzayede bilgileri!

TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satışı başvuru detayları: TOKİ gayrimenkul satışı hangi tarihte, hangi illeri kapsıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi sitesinde gayrimenkul satışı yapılacağı duyurusu yayınlandı. Gayrimenkul almak isteyen vatandaşlar açık arttırma tarihini ve ödeme planını araştırıyor. Peki, TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satışı ne zaman? Açık arttırmaya nereden ve nasıl katılım sağlanır? İşte, detaylar...

TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satışı başvuru detayları: TOKİ gayrimenkul satışı hangi tarihte, hangi illeri kapsıyor?

TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 53 ilde 357 gayrimenkul 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

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TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satışı başvuru detayları: TOKİ gayrimenkul satışı hangi tarihte, hangi illeri kapsıyor?

TOKİ GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

Açık artırmalar, 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satışı başvuru detayları: TOKİ gayrimenkul satışı hangi tarihte, hangi illeri kapsıyor?

TOKİ 357 GAYRİMENKUL NEREDE YER ALIYOR?

Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak, Burdur.

TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satışı başvuru detayları: TOKİ gayrimenkul satışı hangi tarihte, hangi illeri kapsıyor?

TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

Alıcılar; konut ve işyerlerine yüzde 15 peşin 60 ay, yüzde 15 peşin 120 ay ve yüzde 25 peşin 72 ay vade ile sahip olabilecek.