TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satışı başvuru detayları: TOKİ gayrimenkul satışı hangi tarihte, hangi illeri kapsıyor?

TOKİ GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

Açık artırmalar, 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.