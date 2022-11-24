Haberler Yaşam TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 24 - 25 Kasım 2022 TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 24.11.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 07:53

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 24 - 25 Kasım 2022 TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı

TOKİ Adıyaman kura çekimi 24 Kasım 2022 tarihiyle başlayacak ve 2 gün sürecek. 9 ilçede kuralar TOKİ kura çekimi canlı izle YOUTUBE ekranı üzerinden kesintisiz bir şekilde izlenebilir. Bugün Adıyaman Merkez, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçeleri sosyal konut evlerinin hak sahipleri belli olacak. Vatandaşlar da TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ Adıyaman kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi ve diğer detaylar…