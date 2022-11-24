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Haberler Yaşam TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 24 - 25 Kasım 2022 TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 24.11.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 07:53

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 24 - 25 Kasım 2022 TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı

TOKİ Adıyaman kura çekimi 24 Kasım 2022 tarihiyle başlayacak ve 2 gün sürecek. 9 ilçede kuralar TOKİ kura çekimi canlı izle YOUTUBE ekranı üzerinden kesintisiz bir şekilde izlenebilir. Bugün Adıyaman Merkez, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçeleri sosyal konut evlerinin hak sahipleri belli olacak. Vatandaşlar da TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ Adıyaman kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi ve diğer detaylar…

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 24 - 25 Kasım 2022 TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı

TOKİ Adıyaman kura sonuçları sorgulama ekranı, kuralar çekildikten sonra erişime açılacak. Adıyaman Üniversitesi kapalı spor salonunda yapılacak olan TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı olarak sunulacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekimler için bekleyiş sürüyor. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 24 - 25 Kasım 2022 TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 9 ilçede sosyal konutların hak sahiplerini bulacağı TOKİ Adıyaman kura çekilişi, 24 - 25 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

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TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 24 - 25 Kasım 2022 TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı

24 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayan kuralar, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek. Böylece

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 24 - 25 Kasım 2022 TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı

TOKİ ADIYAMAN KONUTLARI NEREDE?

İşte TOKİ Adıyaman evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

ADIYAMAN MERKEZ 500 24 Kasım 2022

ADIYAMAN KAHTA 300 24 Kasım 2022

ADIYAMAN BESNİ 500 24 Kasım 2022

ADIYAMAN GÖLBAŞI 270 24 Kasım 2022

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 24 - 25 Kasım 2022 TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı

ADIYAMAN ÇELİKHAN 500 25 Kasım 2022

ADIYAMAN SİNCİK 260 25 Kasım 2022

ADIYAMAN GERGER 2. ETAP 120 25 Kasım 2022

ADIYAMAN TUT 100 25 Kasım 2022

ADIYAMAN SAMSAT 100 25 Kasım 2022

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