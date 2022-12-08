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Haberler Yaşam TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 08.12.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 10:57

TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları ile 2+1 3+1 konutlar hak sahiplerini buluyor. Sosyal konut projesi kuraları her güne iki il olacak şekilde çekilmeye devam ediyor. Kazanan isimler naklen yayınlanırken ardından sorgulama işlemleri hız kazanıyor. TOKİ Aksaray ve Çankırı kura çekimi canlı izle ekranı ziyaret edilmeye başladı. Genç, emekli ve engelli kategorilerinde çekilen TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İşte, TOKİ Aksaray ve Çankırı kura çekimi canlı yayın ile isim listesi…

TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları 2022 açıklanıyor! Toplamda 804 konutun hak sahiplerini bulacağı Aksaray ve Çankırı sosyal konut kuraları 8 Aralık 2022 tarihinde; bugün gerçekleşiyor. Kura çekilişi işlemleri üçüncü haftasında yeni illerde devam ediyor. Aksaray ve Çankırı kura çekimi canlı yayın ile takip edilecek. Konutlar bugün sahiplerini bulacak. TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları sorgulama ekranı şehrin sakinleri tarafından araştırılmaya başladı. İşte, TOKİ kura kura sonuçları isim listesi…

TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları sorgulama ekranı!

AKSARAY VE ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aksaray TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 8 Aralık 2022 Perşembe günü olarak duyuruldu. Aksaray kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.

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TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları sorgulama ekranı!

Çankırı TOKİ konutu sayısı ve kura çekiliş tarihi belli oldu. Yeni haftanın kura takvimine göre Çankırı TOKİ konut kura çekimi 8 Aralık tarihinde saat 10.00'da başlayacak.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları sorgulama ekranı!

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kayseri kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ kura sonuçları için:

İLK EVİM TOKİ KURALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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