Haberler Yaşam TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 08.12.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 10:57

TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları ile 2+1 3+1 konutlar hak sahiplerini buluyor. Sosyal konut projesi kuraları her güne iki il olacak şekilde çekilmeye devam ediyor. Kazanan isimler naklen yayınlanırken ardından sorgulama işlemleri hız kazanıyor. TOKİ Aksaray ve Çankırı kura çekimi canlı izle ekranı ziyaret edilmeye başladı. Genç, emekli ve engelli kategorilerinde çekilen TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İşte, TOKİ Aksaray ve Çankırı kura çekimi canlı yayın ile isim listesi…