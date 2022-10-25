Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ''İlk Evim İlk İş Yerim'' adlı projede ilk temeller, 25 Ekim 2022 Salı günü atıldı. TOKİ temel atma töreni, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, konut temeli atılan 17 il ve ilçeleri ile birlikte konut sayılarını paylaştı. Bu gelişme sonrası TOKİ Ankara evleri nereye, hangi ilçelere yapacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ Ankara'da hangi ilçelerde konut yapacak, konut sayısı kaç olacak?