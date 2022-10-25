TOKİ sosyal konut projesi için başvurular tüm hızıyla devam ederken yeni bir aşamaya geçildi. 25 Ekim 2022 tarihinde yapılan TOKİ temel atma töreni ile 17 ilde 5.615 konut için ilk kazma vuruldu. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tören sonrası TOKİ Ankara evlerinin yapılacağı ilçeler ile birlikte konut sayıları araştırma konusu oldu. Bu noktada Ankara'da ikamet eden vatandaşlar soruyor: TOKİ Ankara evleri nereye, hangi ilçelere yapacak, konut sayısı kaç olacak? İşte, 2022 Ankara'da TOKİ sosyal konut yapılacak ilçeler listesi…