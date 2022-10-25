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Haberler Yaşam TOKİ Ankara evleri nereye, hangi ilçelere yapacak? 2022 Ankara'da TOKİ sosyal konut yapılacak ilçeler ve temeli atılan konut sayısı!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 17:32 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 17:32

TOKİ Ankara evleri nereye, hangi ilçelere yapacak? 2022 Ankara'da TOKİ sosyal konut yapılacak ilçeler ve temeli atılan konut sayısı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ''İlk Evim İlk İş Yerim'' adlı projede ilk temeller, 25 Ekim 2022 Salı günü atıldı. TOKİ temel atma töreni, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, konut temeli atılan 17 il ve ilçeleri ile birlikte konut sayılarını paylaştı. Bu gelişme sonrası TOKİ Ankara evleri nereye, hangi ilçelere yapacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ Ankara'da hangi ilçelerde konut yapacak, konut sayısı kaç olacak?

TOKİ Ankara evleri nereye, hangi ilçelere yapacak? 2022 Ankara’da TOKİ sosyal konut yapılacak ilçeler ve temeli atılan konut sayısı!

TOKİ sosyal konut projesi için başvurular tüm hızıyla devam ederken yeni bir aşamaya geçildi. 25 Ekim 2022 tarihinde yapılan TOKİ temel atma töreni ile 17 ilde 5.615 konut için ilk kazma vuruldu. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tören sonrası TOKİ Ankara evlerinin yapılacağı ilçeler ile birlikte konut sayıları araştırma konusu oldu. Bu noktada Ankara'da ikamet eden vatandaşlar soruyor: TOKİ Ankara evleri nereye, hangi ilçelere yapacak, konut sayısı kaç olacak? İşte, 2022 Ankara'da TOKİ sosyal konut yapılacak ilçeler listesi…

TOKİ Ankara evleri nereye, hangi ilçelere yapacak? 2022 Ankara’da TOKİ sosyal konut yapılacak ilçeler ve temeli atılan konut sayısı!

TOKİ ANKARA EVLERİ HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

TOKİ Ankara konut sayısı ve ilçeleri hakkında merak edilen detaylar şöyle:

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TOKİ Ankara evleri nereye, hangi ilçelere yapacak? 2022 Ankara’da TOKİ sosyal konut yapılacak ilçeler ve temeli atılan konut sayısı!

TOKİ ANKARA'DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK

TOKİ sosyal konut projesinin Ankara'da hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu.

TOKİ sosyal konut projesi Ankara'da; Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Mamak, Evren, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, Nallıhan, Polatlı ve Sincan ilçelerinde yapılacak.

ANKARA'DA TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

TOKİ Ankara evleri nereye, hangi ilçelere yapacak? 2022 Ankara’da TOKİ sosyal konut yapılacak ilçeler ve temeli atılan konut sayısı!

İLK ETAPTA 250 BİN KONUT

İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelleri atılacak.

TOKİ Ankara evleri nereye, hangi ilçelere yapacak? 2022 Ankara’da TOKİ sosyal konut yapılacak ilçeler ve temeli atılan konut sayısı!

TOKİ ANKARA'DA KAÇ KONUT TEMELİ ATACAK?

Murat Kurum, yaptığı açıklamada ''İlk evim ilk iş yerim projemizde 5 bin 615 yuvamızın temellerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın (25 Ekim) atıyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yaptığı açıklamada "Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceklerini belirtti.

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