Haberler Yaşam TOKİ Ankara kura çekilişi canlı izle 9 Ocak 2023 | TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı ile Sincan Saraycık 2+1 3+1 listesi

Giriş Tarihi: 09.01.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 12:00

TOKİ Ankara kura çekilişi canlı izle 9 Ocak 2023 | TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı ile Sincan Saraycık 2+1 3+1 listesi

Ankara TOKİ kura çekimi canlı yayın ile takip edilmeye devam ediyor. Yeni haftada 9 Ocak kura çekilişi ile Sincan Saraycık sonuçları belli oluyor. Bu zamana kadar Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek ilçelerinde Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 250 bin konut hak sahiplerini buluyor. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama 2023 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Youtube canlı izle ekranı ile sonuçlar…