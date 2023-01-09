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Haberler Yaşam Ankara TOKİ kura çekilişi CANLI YAYIN ile Sincan Saraycık sonuçları... 9 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama başladı!
Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:45

Ankara TOKİ kura çekilişi CANLI YAYIN ile Sincan Saraycık sonuçları... 9 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama başladı!

Ankara TOKİ kura çekimi canlı yayın ile takip edilmeye devam ediyor. Yeni haftada 9 Ocak kura çekilişi ile Sincan Saraycık sonuçları belli oluyor. Bu zamana kadar Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek ilçelerinde Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 250 bin konut hak sahiplerini buluyor. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama 2023 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Youtube canlı izle ekranı ile sonuçlar…

Ankara TOKİ kura çekilişi CANLI YAYIN ile Sincan Saraycık sonuçları... 9 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama başladı!

Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor. Mart ayına kadar devam edeceği Bakan Kurum tarafından açıklanan sosyal konut projesi kuraları Sincan Saraycık için başlıyor. 2 – 12 Ocak tarihleri arasında çekilecek Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile Youtube üzerinden takip ediliyor. Bugünkü kuralar ile 1.626 konut sahiplerini bulacak. Peki, Ankara TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2+1 3+1 isim listesi…

Ankara TOKİ kura çekilişi CANLI YAYIN ile Sincan Saraycık sonuçları... 9 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama başladı!

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.

TOKİ Ankara kuraları 9 Ocak 2023 tarihinde saat 11.00'de, Sincan Saraycık için gerçekleşecek.

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Ankara TOKİ kura çekilişi CANLI YAYIN ile Sincan Saraycık sonuçları... 9 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama başladı!

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Ankara TOKİ kura çekilişi CANLI YAYIN ile Sincan Saraycık sonuçları... 9 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama başladı!

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut merkezlerinde olacak.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

Ankara TOKİ kura çekilişi CANLI YAYIN ile Sincan Saraycık sonuçları... 9 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama başladı!

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

(KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ)

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