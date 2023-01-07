Haberler Yaşam TOKİ ANKARA kura çekilişi canlı yayın izle | TOKİ Ankara kura sonuçları listesi ile 2+1 3+1 isim isim sorgula! (7 Ocak 2023)

Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 07:47

TOKİ ANKARA kura çekilişi canlı yayın izle | TOKİ Ankara kura sonuçları listesi ile 2+1 3+1 isim isim sorgula! (7 Ocak 2023)

TOKİ Ankara kura çekimi 7 Ocak 2023 bugün de devam ediyor. Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu ilçelerinde gerçekleşen kura çekilişi ardından Sincan Yenipeçenek için kuralar devam ediyor. 4 bin 800 evin kurası yarına kadar devam edecek. TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın ile Youtube üzerinden takip edilebiliyor. Çekilişi gerçekleşen ilçelerde TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 seçenekli 18 bin 450 konut hak sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi saat kaçta, sorgulama nasıl yapılır? İşte, TOKİ Ankara kura sonuçları listesi...