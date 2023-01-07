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Haberler Yaşam TOKİ ANKARA kura çekilişi canlı yayın izle | TOKİ Ankara kura sonuçları listesi ile 2+1 3+1 isim isim sorgula! (7 Ocak 2023)
Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 07:47

TOKİ ANKARA kura çekilişi canlı yayın izle | TOKİ Ankara kura sonuçları listesi ile 2+1 3+1 isim isim sorgula! (7 Ocak 2023)

TOKİ Ankara kura çekimi 7 Ocak 2023 bugün de devam ediyor. Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu ilçelerinde gerçekleşen kura çekilişi ardından Sincan Yenipeçenek için kuralar devam ediyor. 4 bin 800 evin kurası yarına kadar devam edecek. TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın ile Youtube üzerinden takip edilebiliyor. Çekilişi gerçekleşen ilçelerde TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 seçenekli 18 bin 450 konut hak sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi saat kaçta, sorgulama nasıl yapılır? İşte, TOKİ Ankara kura sonuçları listesi...

TOKİ ANKARA kura çekilişi canlı yayın izle | TOKİ Ankara kura sonuçları listesi ile 2+1 3+1 isim isim sorgula! 7 Ocak 2023

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 için sorgulanmaya başladı. 2-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek kuralar canlı yayın ile takip edilebiliyor. TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle ekranına ilgi oldukça yoğun. Sincan Yenipeçenek kuraları bugün de devam ediyor. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

TOKİ ANKARA kura çekilişi canlı yayın izle | TOKİ Ankara kura sonuçları listesi ile 2+1 3+1 isim isim sorgula! 7 Ocak 2023

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA VE KAHRAMANMARAŞ İLE DEVAM EDİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.

Bugün Ankara'nın yanı sıra Kahramanmaraş'ta da kura çekimi yapılacak.

TOKİ Ankara kuraları 7 Ocak 2023 tarihinde saat 11.00'de yapılacak.

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TOKİ ANKARA kura çekilişi canlı yayın izle | TOKİ Ankara kura sonuçları listesi ile 2+1 3+1 isim isim sorgula! 7 Ocak 2023

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TOKİ ANKARA kura çekilişi canlı yayın izle | TOKİ Ankara kura sonuçları listesi ile 2+1 3+1 isim isim sorgula! 7 Ocak 2023

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut'ta gerçekleştirilecek.

TOKİ ANKARA kura çekilişi canlı yayın izle | TOKİ Ankara kura sonuçları listesi ile 2+1 3+1 isim isim sorgula! 7 Ocak 2023

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

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