TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı 10 Ocak 2023: 2+1 3+1 GÖLBAŞI sosyal konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi tıkla öğren

TOKİ Ankara kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bugün de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini almış durumda. 10 Ocak Salı bugün yapılacak çekiliş ile beraber Gölbaşı Gerder sonuçları ilan edilecek. Hak sahipleri ise TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları ekranı ile konut sahibi olup olmadıklarını öğrenebiliyor. 2 Ocak'tan bu yana Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek ilçeleri için kuralar çekildi. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 10 Ocak 2023 TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle ekranı…