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Haberler Yaşam TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı 10 Ocak 2023: 2+1 3+1 GÖLBAŞI sosyal konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi tıkla öğren
Giriş Tarihi: 10.01.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 14:54

TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı 10 Ocak 2023: 2+1 3+1 GÖLBAŞI sosyal konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi tıkla öğren

TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle ekranı araştırmaları devam ediyor. 2023 Ocak ayı için güncellenen sosyal konut kura takvimine göre başkent kuraları 2-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 10 Ocak Salı bugün 1545 konut için Gölbaşı Gerder kuraları çekilecek. Başvuru sahipleri ilçe ilçe TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişmek için sorgulamalarına başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından toplam 18 bin 450 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı 10 Ocak 2023: 2+1 3+1 GÖLBAŞI sosyal konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi tıkla öğren

TOKİ Ankara kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bugün de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini almış durumda. 10 Ocak Salı bugün yapılacak çekiliş ile beraber Gölbaşı Gerder sonuçları ilan edilecek. Hak sahipleri ise TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları ekranı ile konut sahibi olup olmadıklarını öğrenebiliyor. 2 Ocak'tan bu yana Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek ilçeleri için kuralar çekildi. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 10 Ocak 2023 TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle ekranı…

TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı 10 Ocak 2023: 2+1 3+1 GÖLBAŞI sosyal konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi tıkla öğren

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ GÖLBAŞI GERDER İÇİN GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara kuraları 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 Ocak'tan bu yana yapılan çekilişler ile Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan ilçelerinde kura sonucu belli oldu.

5. etap kura takvimine göre 10 Ocak tarihli kura çekilişi ile Gölbaşı Gerder isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte, detaylar;

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TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı 10 Ocak 2023: 2+1 3+1 GÖLBAŞI sosyal konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi tıkla öğren

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.

TOKİ Ankara kuraları 10 Ocak 2023 tarihinde saat 13.00'te, Gölbaşı Gerder için gerçekleşecek.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı 10 Ocak 2023: 2+1 3+1 GÖLBAŞI sosyal konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi tıkla öğren

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut merkezlerinde olacak.

TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı 10 Ocak 2023: 2+1 3+1 GÖLBAŞI sosyal konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi tıkla öğren

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık

(KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ)

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