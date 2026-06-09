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TOKİ ANKARA KURASIZ AÇIK SATIŞ BAŞVURU | Ankara TOKİ 2 bin 62 konutun ödeme planı nasıl, şartları ne?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 21:20
TOKİ ANKARA KURASIZ AÇIK SATIŞ BAŞVURU | Ankara TOKİ 2 bin 62 konutun ödeme planı nasıl, şartları ne?
TOKİ'nin açık satış yöntemiyle konut satışına başlaması, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekti. Kurasız şekilde satışa sunulacak konutların yer aldığı iller arasında Ankara da bulunuyor. Başvuru şartları, satış yapılacak ilçeler ve süreçle ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılırken, projeye ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ açık satış Ankara'da hangi ilçelerde var? İşte ilçeler ve ödeme planı...