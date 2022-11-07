Haberler Yaşam TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları açıklandı! TOKİ Ardahan kura çekilişi sonuçları ile kazanan isimler listesi

Giriş Tarihi: 07.11.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 11:06

TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları açıklandı! TOKİ Ardahan kura çekilişi sonuçları ile kazanan isimler listesi

TOKİ kuraları bugün Ardahan ve Şırnak illeri ile başladı. Noter huzurunda gerçekleşen ve canlı yayın ile talip edilen kura çekilişi ile isim listesi ortaya çıkmaya başladı. Ardahan Merkez, Göle ve Çıldır gibi ilçelerde çekilen kuralar sonrası TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları için araştırmalar başladı. Emekli, genç, engelli, diğer kategorileri isim listesinde belirtilirken asil ve yedek listesi de sorgulananlar arasında. Ardahan TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 2+1 3+1 konut başvuruları için hız kazandı. TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları 2022 arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, TOKİ Ardahan kura çekilişi sonuçları ile kazanan isimlerden bazıları…