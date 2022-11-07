Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları açıklandı! TOKİ Ardahan kura çekilişi sonuçları ile kazanan isimler listesi
Giriş Tarihi: 07.11.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 11:06

TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları açıklandı! TOKİ Ardahan kura çekilişi sonuçları ile kazanan isimler listesi

TOKİ kuraları bugün Ardahan ve Şırnak illeri ile başladı. Noter huzurunda gerçekleşen ve canlı yayın ile talip edilen kura çekilişi ile isim listesi ortaya çıkmaya başladı. Ardahan Merkez, Göle ve Çıldır gibi ilçelerde çekilen kuralar sonrası TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları için araştırmalar başladı. Emekli, genç, engelli, diğer kategorileri isim listesinde belirtilirken asil ve yedek listesi de sorgulananlar arasında. Ardahan TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 2+1 3+1 konut başvuruları için hız kazandı. TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları 2022 arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, TOKİ Ardahan kura çekilişi sonuçları ile kazanan isimlerden bazıları…

TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları açıklandı! TOKİ Ardahan kura çekilişi sonuçları ile kazanan isimler listesi

TOKİ Ardahan kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Noter huzurunda gerçekleşen kuralar ardından isim listesi ekrana yansımaya başladı. Kuralar hak sahiplerini belirlerken öncelikli olarak asil isimleri açıklanıyor. 2022 TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları şehir sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. İlk Evim 2+1 3+1 konut başvuru sonucu bir bir belli oluyor. Peki, 2022 TOKİ Ardahan kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Ardahan kura sonuçları isim listesi ile kazanan bazı isimler…

TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları açıklandı! TOKİ Ardahan kura çekilişi sonuçları ile kazanan isimler listesi

İşte, TOKİ Ardahan kura sonuçları isim listesi 2022 ile kazanan bazı talihliler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları açıklandı! TOKİ Ardahan kura çekilişi sonuçları ile kazanan isimler listesi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları açıklandı! TOKİ Ardahan kura çekilişi sonuçları ile kazanan isimler listesi
TOKİ Ardahan kura çekimi sonuçları açıklandı! TOKİ Ardahan kura çekilişi sonuçları ile kazanan isimler listesi
SON DAKİKA