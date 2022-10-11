Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı: TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler, hangi illerde? İşte arsa listesi ve fiyatları
Giriş Tarihi: 11.10.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 06:55

TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı: TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler, hangi illerde? İşte arsa listesi ve fiyatları

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında bir süredir beklenen iş yeri ve arsa başvuruları başladı. TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı yoğun ilgi ile karşılaştı. İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan proje arsa satışı ile devam ediyor. toki.gov.tr adresinden yayımlanan arsa listesi ve fiyatları başvurudan önce incelenen ilk adım oluyor. TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor soruları da arama geçmişlerindeki yerini aldı. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi! Peki, TOKİ arsa başvuru şartları neler? İşte, 2022 arsa projesi hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı: TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler, hangi illerde? İşte arsa listesi ve fiyatları

TOKİ arsa başvuruları başladı! 10 Ekim 2022 Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili detaylı açıklamalara yer verildi. Arsa fiyatları ve yerleri belli olurken vatandaşların hem konuta hem de arsaya başvuruda bulunabileceği kaydedilen detaylar arasında yerini aldı. TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman son buluyor soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 TOKİ arsa başvuru e devlet ekranı ve arsa başvuru şartları…

TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı: TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler, hangi illerde? İşte arsa listesi ve fiyatları

TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başlıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor.

TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı: TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler, hangi illerde? İşte arsa listesi ve fiyatları

E-Devlet üzerinden gerçekleşecek başvurularda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

• 0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,
• 2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,
• 4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,
• 6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,
• 8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,
• 16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı: TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler, hangi illerde? İşte arsa listesi ve fiyatları

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

TOKİ arsa başvuruları, e devlet üzerinden gerçekleşecek. 500 TL tutarındaki başvuru ücreti, Ziraat Bankası Şubelerinden yatırılabilecek.

TOKİ ARSA BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2022 TOKİ ARSA YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

MÜSTAKİL ARSA :Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m2 ile 500 m2 arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m2 konut yapmaya müsait arsa.
MÜŞTEREK ARSA:Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa

TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı: TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler, hangi illerde? İşte arsa listesi ve fiyatları

TOKİ ARSA, KONUT PROJELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA!

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan gelen açıklama şöyle:

"Sosyal konut projeleri hükümetimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz projelerdendir. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıld. Bu başvuru sahiplerinden 4 buçuk milyonu şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Bu rakamların daha da artacağı açıktır. Bu yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma adına cesaretlendirdi.

SON DAKİKA