Haberler Yaşam TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı: TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler, hangi illerde? İşte arsa listesi ve fiyatları

Giriş Tarihi: 11.10.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 06:55

TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı: TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler, hangi illerde? İşte arsa listesi ve fiyatları

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında bir süredir beklenen iş yeri ve arsa başvuruları başladı. TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı yoğun ilgi ile karşılaştı. İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan proje arsa satışı ile devam ediyor. toki.gov.tr adresinden yayımlanan arsa listesi ve fiyatları başvurudan önce incelenen ilk adım oluyor. TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor soruları da arama geçmişlerindeki yerini aldı. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi! Peki, TOKİ arsa başvuru şartları neler? İşte, 2022 arsa projesi hakkında tüm merak edilenler...