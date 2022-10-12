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Haberler Yaşam TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2022: e Devlet ile TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.10.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 07:25

TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2022: e Devlet ile TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, kaç TL?

İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan TOKİ sosyal konut projesi kapsamında işyeri ve arsa başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. 81 ilde gerçekleştirilecek arsa satışları için başvurular, 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Arsa fiyatları ve satışa sunulan yerler listesi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ arsa başvuru şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte, 2022 TOKİ arsa başvuru ekranı ve proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2022: e Devlet ile TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, kaç TL?

TOKİ arsa başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda TOKİ arsa satışı için başvurular, 10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınacak. Kendi evini yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla beklenen arsa fiyatları ve yerler listesi de yayınlandı. Öte yandan konut başvurusu yapanların arsa için de başvuru yapabileceği belirtildi. Peki, TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2022 TOKİ arsa başvuru e devlet ekranı ve arsa fiyatları…

TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2022: e Devlet ile TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, kaç TL?

TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci başladı.

İlk Evim Arsa Projesi kapsamında müstakil ve müşterek arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2022: e Devlet ile TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, kaç TL?

TC KİMLİK DETAYINA DİKKAT!

E-Devlet üzerinden gerçekleşecek başvurularda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak. T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

• 0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

• 2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

• 4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

• 6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

• 8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,

• 16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2022: e Devlet ile TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, kaç TL?

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

TOKİ arsa başvuruları, -devlet üzerinden ve Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacak. Başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.

TOKİ ARSA BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2022: e Devlet ile TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, kaç TL?

Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılan işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. En büyük işyerinin fiyatı 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 lira taksitle ödeme imkânı sağlanacak. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Kalan borç, 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.

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