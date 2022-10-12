Haberler Yaşam TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2022: e Devlet ile TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 12.10.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 07:25

TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2022: e Devlet ile TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar, kaç TL?

İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan TOKİ sosyal konut projesi kapsamında işyeri ve arsa başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. 81 ilde gerçekleştirilecek arsa satışları için başvurular, 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Arsa fiyatları ve satışa sunulan yerler listesi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ arsa başvuru şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte, 2022 TOKİ arsa başvuru ekranı ve proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler…