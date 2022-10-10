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Haberler Yaşam TOKİ ARSA başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2022 TOKİ arsa başvuru şartları, tarihleri ve e devlet arsa başvurusu
Giriş Tarihi: 10.10.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 09:30

TOKİ ARSA başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2022 TOKİ arsa başvuru şartları, tarihleri ve e devlet arsa başvurusu

TOKİ sosyal konut projesi tarihinin en büyük toplu konut hamlesi olarak adım adım gerçekleşmeye devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan projede sıra arsa satışı adımında. TOKİ arsa başvuruları bugün başlıyor. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Başkan Erdoğan'dan açıklama bekleniyor. Bugünkü Kabinede konunun görüşülmesi bekleniyor. İlgililer, TOKİ arsa başvurusu başladı mı, saat kaçta başlıyor sorularına yanıt aramaya başladı. 7 bölgede satışa çıkarılacak arsaların fiyatları ve yerleri de araştırılıyor. İşte, TOKİ arsa başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı!

TOKİ ARSA başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2022 TOKİ arsa başvuru şartları, tarihleri ve e devlet arsa başvurusu

TOKİ arsa satışı için alınacak başvurular bugün itibarıyla erişime açılacak. Tercihini arsadan yana kullanan vatandaşlar TOKİ arsa başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorularına sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklaması yapması beklenen Başkan Erdoğan'ın arsa fiyatları ve yerleri konusunda da bilgi vermesi bekleniyor. İşte, TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, e devlet başvuru ekranı açıldı mı? İşte, 2022 TOKİ arsa şartları, fiyatları ve yerleri hakkında merak edilenler…

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI, TARİHLERİ VE ÜCRETİ HAKKINDA

Konuyla ilgili Başkan Erdoğan ve Murat Kurum tarafından gelecek açıklama TOKİ sosyal konut hamlesi ile duyurulan şartlar ve tarihleri açıklayıcı nitelikte olacak ve başvurular başlayacak!

TOKİ ARSA başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2022 TOKİ arsa başvuru şartları, tarihleri ve e devlet arsa başvurusu

TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci yarın başlıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor.

TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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TOKİ ARSA başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2022 TOKİ arsa başvuru şartları, tarihleri ve e devlet arsa başvurusu

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

TOKİ arsa başvuruları, Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır. Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.

TOKİ ARSA başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2022 TOKİ arsa başvuru şartları, tarihleri ve e devlet arsa başvurusu

ARSA SAYISI 1 MİLYONA ÇIKARILDI!

İlt etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Müjdeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi.

TOKİ ARSA başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2022 TOKİ arsa başvuru şartları, tarihleri ve e devlet arsa başvurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ, 1 milyon arsa 10 bin işyeri" açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için detayların Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

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