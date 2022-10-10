TOKİ ARSA başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2022 TOKİ arsa başvuru şartları, tarihleri ve e devlet arsa başvurusu

TOKİ sosyal konut projesi tarihinin en büyük toplu konut hamlesi olarak adım adım gerçekleşmeye devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan projede sıra arsa satışı adımında. TOKİ arsa başvuruları bugün başlıyor. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Başkan Erdoğan'dan açıklama bekleniyor. Bugünkü Kabinede konunun görüşülmesi bekleniyor. İlgililer, TOKİ arsa başvurusu başladı mı, saat kaçta başlıyor sorularına yanıt aramaya başladı. 7 bölgede satışa çıkarılacak arsaların fiyatları ve yerleri de araştırılıyor. İşte, TOKİ arsa başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı!