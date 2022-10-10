TOKİ ARSA başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2022 TOKİ arsa başvuru şartları, tarihleri ve e devlet arsa başvurusu

TOKİ arsa satışı için alınacak başvurular bugün itibarıyla erişime açılacak. Tercihini arsadan yana kullanan vatandaşlar TOKİ arsa başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorularına sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklaması yapması beklenen Başkan Erdoğan'ın arsa fiyatları ve yerleri konusunda da bilgi vermesi bekleniyor. İşte, TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, e devlet başvuru ekranı açıldı mı? İşte, 2022 TOKİ arsa şartları, fiyatları ve yerleri hakkında merak edilenler…

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI, TARİHLERİ VE ÜCRETİ HAKKINDA

Konuyla ilgili Başkan Erdoğan ve Murat Kurum tarafından gelecek açıklama TOKİ sosyal konut hamlesi ile duyurulan şartlar ve tarihleri açıklayıcı nitelikte olacak ve başvurular başlayacak!