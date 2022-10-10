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Haberler Yaşam TOKİ arsa ev yapma şartları 2022: TOKİ arsasına ev yapmak zorunlu mu, inşaat ne zaman başlıyor, ev kaç katlı olabilir?
Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 16:47

TOKİ arsa ev yapma şartları 2022: TOKİ arsasına ev yapmak zorunlu mu, inşaat ne zaman başlıyor, ev kaç katlı olabilir?

TOKİ arsa başvurusu bugün (10 Ekim 2022) itibarıyla e devler üzerinden başladı. Başvurudan önce şartları araştıran vatandaşlar TOKİ arsa ev yapma şartları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. TOKİ arsasına ev yapmak zorunlu mu, arsa inşaatı ne zaman başlıyor ve arsaya ev ne zaman yapılacak soruları yanıt arıyor. TOKİ arsa başvuru şartları ile açıklanan sorular arsa üzerinde ev yapmak isteyenlerin gündeminde. Peki, 2022 TOKİ arsasına ev yapma şartları neler, ev yapmak zorunlu mu, arsa alan ne zaman ev yatırabilir? İşte, detaylar…

TOKİ arsa ev yapma şartları 2022: TOKİ arsasına ev yapmak zorunlu mu, inşaat ne zaman başlıyor, ev kaç katlı olabilir?

TOKİ arsa başvuru şartları 2022 arama geçmişlerindeki yerini aldı. TOKİ arsasına ev yapmak zorunlu mu, inşaat ne zaman başlıyor ve arsaya ne zaman ev yapılır soruları yanıt arıyor. İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan projenin ikinci adımı olan iş yeri ve arsa başvuruları başladı. Peki, TOKİ arsasına ev yapma şartları neler, ev kaç katlı olabilir, arsa alındıktan sonra ne zaman ev yaptırılabilir? İşte, yanıtlar…

TOKİ arsa ev yapma şartları 2022: TOKİ arsasına ev yapmak zorunlu mu, inşaat ne zaman başlıyor, ev kaç katlı olabilir?

TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başlıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor.

TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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TOKİ arsa ev yapma şartları 2022: TOKİ arsasına ev yapmak zorunlu mu, inşaat ne zaman başlıyor, ev kaç katlı olabilir?

E-Devlet üzerinden gerçekleşecek başvurularda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

• 0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

• 2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

• 4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

• 6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

• 8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,

• 16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ arsa ev yapma şartları 2022: TOKİ arsasına ev yapmak zorunlu mu, inşaat ne zaman başlıyor, ev kaç katlı olabilir?

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

TOKİ arsa başvuruları, e devlet üzerinden gerçekleşecek. 500 TL tutarındaki başvuru ücreti, Ziraat Bankası Şubelerinden yatırılabilecek.

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2022 TOKİ ARSA YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

MÜSTAKİL ARSA :Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m2 ile 500 m2 arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m2 konut yapmaya müsait arsa.
MÜŞTEREK ARSA:Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa

TOKİ arsa ev yapma şartları 2022: TOKİ arsasına ev yapmak zorunlu mu, inşaat ne zaman başlıyor, ev kaç katlı olabilir?

TOKİ ARSASINA EV NE ZAMAN YAPILACAK?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak ve yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecek.

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