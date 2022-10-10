Haberler Yaşam TOKİ arsa ev yapma şartları 2022: TOKİ arsasına ev yapmak zorunlu mu, inşaat ne zaman başlıyor, ev kaç katlı olabilir?

Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 16:47

TOKİ arsa ev yapma şartları 2022: TOKİ arsasına ev yapmak zorunlu mu, inşaat ne zaman başlıyor, ev kaç katlı olabilir?

TOKİ arsa başvurusu bugün (10 Ekim 2022) itibarıyla e devler üzerinden başladı. Başvurudan önce şartları araştıran vatandaşlar TOKİ arsa ev yapma şartları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. TOKİ arsasına ev yapmak zorunlu mu, arsa inşaatı ne zaman başlıyor ve arsaya ev ne zaman yapılacak soruları yanıt arıyor. TOKİ arsa başvuru şartları ile açıklanan sorular arsa üzerinde ev yapmak isteyenlerin gündeminde. Peki, 2022 TOKİ arsasına ev yapma şartları neler, ev yapmak zorunlu mu, arsa alan ne zaman ev yatırabilir? İşte, detaylar…