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Haberler Yaşam TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç ay vade ile satılacak? 2022 TOKİ arsa taksit ödemeleri sabit mi, artacak mı, ödeme planı nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 11:20

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç ay vade ile satılacak? 2022 TOKİ arsa taksit ödemeleri sabit mi, artacak mı, ödeme planı nasıl olacak?

İlk Evim İlk İşyerim projesinin ikinci ayağını oluşturan "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" başvuruları başladı. Başvurular tüm hızıyla devam ederken TOKİ arsa fiyatları, taksit ve peşinat ödemeleri gibi detaylar gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 81 ilde vatandaşların kendi arsasını alıp konut veya işyeri yapabileceği İlk Evim Arsa projesinde müstakil ve hisseli arsa fiyatları ve taksit ödemeleri belli oldu. Peki, TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç ay vade ile satılacak? 2022 TOKİ arsa taksit ödemeleri sabit mi, artacak mı, ödeme planı nasıl olacak? İşte, TOKİ arsa ödeme planı ve konuyla ilgili tüm detaylar…

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç ay vade ile satılacak? 2022 TOKİ arsa taksit ödemeleri sabit mi, artacak mı, ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ arsa fiyatları ve ödeme planı vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni bir aşamaya geçildi ve TOKİ arsa - işyeri başvuruları başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte TOKİ arsa fiyatları, taksit ve peşinat tutarı, vade süresi, arsa yerleri listesi gibi detaylar merak konusu oldu. Uygun ödeme koşullarıyla arsa sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi, ''TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç TL, kaç ay vade ile satılacak? TOKİ arsa taksitleri sabit mi, artacak mı, ödeme planı nasıl olacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ arsa fiyatları, ödeme planı ve arsa yerleri listesi...

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç ay vade ile satılacak? 2022 TOKİ arsa taksit ödemeleri sabit mi, artacak mı, ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ!

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları, 10 Ekm 2022 tarihinde başladı ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

e-Devlet üzerinden gerçekleşecek başvurularda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır.

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TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç ay vade ile satılacak? 2022 TOKİ arsa taksit ödemeleri sabit mi, artacak mı, ödeme planı nasıl olacak?

T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,

16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç ay vade ile satılacak? 2022 TOKİ arsa taksit ödemeleri sabit mi, artacak mı, ödeme planı nasıl olacak?

ARSA SAYISI 1 MİLYONA ÇIKARILDI!

İlk etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Müjdeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ, 1 milyon arsa 10 bin işyeri" açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için detayların Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde yarın yeni bir gün! 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç ay vade ile satılacak? 2022 TOKİ arsa taksit ödemeleri sabit mi, artacak mı, ödeme planı nasıl olacak?

ARSA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.

Müstakil arsalar yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ila 500 metrekare arasında değişecek. Brüt 150 metrekare konut yapmaya uygun arsa olacak.

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

Müşterek arsa ise yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa olarak sunulacak.

Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

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