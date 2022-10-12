İlk Evim İlk İşyerim projesinin ikinci ayağını oluşturan "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" başvuruları başladı. Başvurular tüm hızıyla devam ederken TOKİ arsa fiyatları, taksit ve peşinat ödemeleri gibi detaylar gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 81 ilde vatandaşların kendi arsasını alıp konut veya işyeri yapabileceği İlk Evim Arsa projesinde müstakil ve hisseli arsa fiyatları ve taksit ödemeleri belli oldu. Peki, TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç ay vade ile satılacak? 2022 TOKİ arsa taksit ödemeleri sabit mi, artacak mı, ödeme planı nasıl olacak? İşte, TOKİ arsa ödeme planı ve konuyla ilgili tüm detaylar…