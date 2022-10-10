TOKİ arsa fiyatları ve ödeme planı: 2022 TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç TL? TOKİ arsa taksitleri sabit mi, artacak mı, ödemeler nasıl olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut hamlesinde konut başvuruları devam ederken yeni bir sürece daha girildi. Bu kapsamda TOKİ konut imarlı arsa ve işyeri başvuruları, 10 Ekim Pazartesi günü başladı ve 7 Kasım tarihine kadar devam edecek. Başvuruların başlamasıyla birlikte TOKİ arsa fiyatları, ödeme planı ve arsa satışı olan iller listesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ucuz arsa satın alarak kendi evini yapmak isteyen vatandaşlar, ''TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç TL? TOKİ arsa taksitleri sabit mi, artacak mı, ödemeler nasıl olacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ arsa fiyatları, ödeme planı ve arsa satışı olan iller listesi.…