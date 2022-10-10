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Giriş Tarihi: 10.10.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 11:07

TOKİ arsa fiyatları ve ödeme planı: 2022 TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç TL? TOKİ arsa taksitleri sabit mi, artacak mı, ödemeler nasıl olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut hamlesinde konut başvuruları devam ederken yeni bir sürece daha girildi. Bu kapsamda TOKİ konut imarlı arsa ve işyeri başvuruları, 10 Ekim Pazartesi günü başladı ve 7 Kasım tarihine kadar devam edecek. Başvuruların başlamasıyla birlikte TOKİ arsa fiyatları, ödeme planı ve arsa satışı olan iller listesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ucuz arsa satın alarak kendi evini yapmak isteyen vatandaşlar, ''TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç TL? TOKİ arsa taksitleri sabit mi, artacak mı, ödemeler nasıl olacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ arsa fiyatları, ödeme planı ve arsa satışı olan iller listesi.…

TOKİ arsa fiyatları ve ödeme planı: 2022 TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç TL? TOKİ arsa taksitleri sabit mi, artacak mı, ödemeler nasıl olacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağını oluşturan arsa satışları için beklenen gün geldi. Bugün itibarıyla başlayan TOKİ arsa başvuruları, 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. 7 bölgede satışa çıkarılacak TOKİ konut imarlı arsa satışı için başvurular, belirlenen bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Uygun ödeme koşullarıyla arsa sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, TOKİ arsa fiyatları ve ödeme planı gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç TL? TOKİ arsa taksitleri sabit mi, artacak mı, ödemeler nasıl olacak? İşte 2022 TOKİ arsa fiyatları ve ödeme planı ile ilgili tüm merak edilenler…

TOKİ arsa fiyatları ve ödeme planı: 2022 TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç TL? TOKİ arsa taksitleri sabit mi, artacak mı, ödemeler nasıl olacak?

TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başladı.

10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa başvuruları, 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

TOKİ arsa başvuruları, Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacak. Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.

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TOKİ arsa fiyatları ve ödeme planı: 2022 TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç TL? TOKİ arsa taksitleri sabit mi, artacak mı, ödemeler nasıl olacak?

ARSA SAYISI 1 MİLYONA ÇIKARILDI!

İlt etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Müjdeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi.

TOKİ arsa fiyatları ve ödeme planı: 2022 TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç TL? TOKİ arsa taksitleri sabit mi, artacak mı, ödemeler nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ, 1 milyon arsa 10 bin işyeri" açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için detayların Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde yarın yeni bir gün! 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.

TOKİ arsa fiyatları ve ödeme planı: 2022 TOKİ arsa fiyatları ne kadar, kaç TL? TOKİ arsa taksitleri sabit mi, artacak mı, ödemeler nasıl olacak?

ARSA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

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