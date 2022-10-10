TOKİ arsa İstanbul’da nerede yapılacak, kaç arsa var? 2022 TOKİ arsa İstanbul’da hangi ilçelerde, nerelerde satılacak?

TOKİ arsa başvuruları bugün itibarıyla başladı. 81 il genelinde satışa sunulacak olan TOKİ arsaları için başvurular, 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. Bu noktada uygun ödeme koşullarıyla arsa sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, yaşadıkları illerdeki arsalar hakkında araştırmalarına başladı. Bu noktada megakent İstanbul'da ikamet edenler, ''TOKİ arsa İstanbul'da nerede, hangi ilçelerde satılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 TOKİ İstanbul'da arsalar hangi ilçelere, nerelere yapılacak? İşte, TOKİ İstanbul arsaları hakkında tüm merak edilenler…