TOKİ arsa İstanbul’da nerede yapılacak, kaç arsa var? 2022 TOKİ arsa İstanbul’da hangi ilçelerde, nerelerde satılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesinde konut başvuruları tüm hızıyla devam ederken yeni bir aşamaya geçildi. 81 il genelinde satışa sunulacak TOKİ arsa başvuruları, 10 Kasım 2022 tarihinde başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte İstanbul'da konutların yapılacağı bölge ve ilçeler araştırma konusu oldu. TOKİ İstanbul arsaları, düşük bütçeli vatandaşlar için megakentin belirli bölgelerinde uzun vadeli taksit imkanlarıyla satışa çıkarılacak. Peki, TOKİ İstanbul arsaları nerede yapılacak, kaç arsa var? 2022 TOKİ arsa İstanbul'da hangi ilçelerde, nerelerde satılacak?