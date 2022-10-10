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Giriş Tarihi: 10.10.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 15:14

TOKİ arsa İstanbul’da nerede yapılacak, kaç arsa var? 2022 TOKİ arsa İstanbul’da hangi ilçelerde, nerelerde satılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesinde konut başvuruları tüm hızıyla devam ederken yeni bir aşamaya geçildi. 81 il genelinde satışa sunulacak TOKİ arsa başvuruları, 10 Kasım 2022 tarihinde başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte İstanbul'da konutların yapılacağı bölge ve ilçeler araştırma konusu oldu. TOKİ İstanbul arsaları, düşük bütçeli vatandaşlar için megakentin belirli bölgelerinde uzun vadeli taksit imkanlarıyla satışa çıkarılacak. Peki, TOKİ İstanbul arsaları nerede yapılacak, kaç arsa var? 2022 TOKİ arsa İstanbul'da hangi ilçelerde, nerelerde satılacak?

TOKİ arsa İstanbul’da nerede yapılacak, kaç arsa var? 2022 TOKİ arsa İstanbul’da hangi ilçelerde, nerelerde satılacak?

TOKİ arsa başvuruları bugün itibarıyla başladı. 81 il genelinde satışa sunulacak olan TOKİ arsaları için başvurular, 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. Bu noktada uygun ödeme koşullarıyla arsa sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, yaşadıkları illerdeki arsalar hakkında araştırmalarına başladı. Bu noktada megakent İstanbul'da ikamet edenler, ''TOKİ arsa İstanbul'da nerede, hangi ilçelerde satılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 TOKİ İstanbul'da arsalar hangi ilçelere, nerelere yapılacak? İşte, TOKİ İstanbul arsaları hakkında tüm merak edilenler…

TOKİ arsa İstanbul’da nerede yapılacak, kaç arsa var? 2022 TOKİ arsa İstanbul’da hangi ilçelerde, nerelerde satılacak?

TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başlıyor.

TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başladı ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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TOKİ arsa İstanbul’da nerede yapılacak, kaç arsa var? 2022 TOKİ arsa İstanbul’da hangi ilçelerde, nerelerde satılacak?

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

E-Devlet üzerinden gerçekleşecek başvurularda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır.

T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

• 0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

• 2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

• 4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

• 6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

• 8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,

• 16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

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TOKİ arsa İstanbul’da nerede yapılacak, kaç arsa var? 2022 TOKİ arsa İstanbul’da hangi ilçelerde, nerelerde satılacak?

TOKİ ARSALARI İSTANBUL'DA NEREYE YAPILACAK?

TOKİ İlk Evim Arsa proje listesi, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

TOKİ İstanbul arsa yerleri şöyle:

TOKİ arsa İstanbul’da nerede yapılacak, kaç arsa var? 2022 TOKİ arsa İstanbul’da hangi ilçelerde, nerelerde satılacak?

225741946 İSTANBUL MERKEZ İSTANBUL İLİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ Bankada 10.10.2022 07.11.2022 500 Müstakil

225742191 İSTANBUL MERKEZ İSTANBUL İLİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ Bankada 10.10.2022 07.11.2022 500 Müşterek

İL İL TOKİ ARSA YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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