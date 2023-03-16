Haberler Yaşam TOKİ arsa kura sonuçları canlı izle! 16 Mart 2023 Ağrı, Karabük, Trabzon, Uşak, Nevşehir, Iğdır, Kars, Tunceli TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 07:40

TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı 8 il için bugün erişime açılıyor! Ağrı, Karabük, Trabzon, Uşak, Nevşehir, Iğdır, Kars, Tunceli ilde TOKİ arsa kura sonuçları bugün belli olacakken, yaşanan iki büyük deprem yüzünden ara verilen İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ arsa kura takvimi hakkında paylaşımlarda bulundu. TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama üzerinden vatandaşlar bu 8 ilde kuraların kendilerine çıkıp çıkmadığını öğrenebilir.