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Haberler Yaşam TOKİ arsa kura sonuçları canlı izle! 16 Mart 2023 Ağrı, Karabük, Trabzon, Uşak, Nevşehir, Iğdır, Kars, Tunceli TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 07:40

TOKİ arsa kura sonuçları canlı izle! 16 Mart 2023 Ağrı, Karabük, Trabzon, Uşak, Nevşehir, Iğdır, Kars, Tunceli TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı 8 il için bugün erişime açılıyor! Ağrı, Karabük, Trabzon, Uşak, Nevşehir, Iğdır, Kars, Tunceli ilde TOKİ arsa kura sonuçları bugün belli olacakken, yaşanan iki büyük deprem yüzünden ara verilen İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ arsa kura takvimi hakkında paylaşımlarda bulundu. TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama üzerinden vatandaşlar bu 8 ilde kuraların kendilerine çıkıp çıkmadığını öğrenebilir.

TOKİ arsa kura sonuçları canlı izle! 16 Mart 2023 Ağrı, Karabük, Trabzon, Uşak, Nevşehir, Iğdır, Kars, Tunceli TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ arsa sonuçları isim listesi için geri sayım başladı. Dün Konya'da kuralar çekilmeye başlarken, bugün Ağrı, Karabük, Trabzon, Uşak, Nevşehir, Iğdır, Kars, Tunceli'de kuralar çekilecek. Youtube ekranı üzerinden TOKİ arsa kuraları canlı yayından izlenebilir. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sebebiyle ertelenen TOKİ takvimi İlk Evim, İlk İşyerim ve İlk Evim Arsa çatısı altında devam ediyor. İşte TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ arsa kura sonuçları canlı izle! 16 Mart 2023 Ağrı, Karabük, Trabzon, Uşak, Nevşehir, Iğdır, Kars, Tunceli TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ ARSA KURALARI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sebebiyle ertelenen TOKİ takvimi devam ediyor. İlk Evim, İlk Evim arsa ve İlk İş Yerim kuraları çekilmeye başladı.

16 Mart bugün Ağrı, Karabük, Trabzon, Uşak, Nevşehir, Iğdır, Kars, Tunceli arsa kuraları çekilecek.

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TOKİ arsa kura sonuçları canlı izle! 16 Mart 2023 Ağrı, Karabük, Trabzon, Uşak, Nevşehir, Iğdır, Kars, Tunceli TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.

TOKİ arsa kura sonuçları canlı izle! 16 Mart 2023 Ağrı, Karabük, Trabzon, Uşak, Nevşehir, Iğdır, Kars, Tunceli TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ arsa kura sonuçları canlı izle! 16 Mart 2023 Ağrı, Karabük, Trabzon, Uşak, Nevşehir, Iğdır, Kars, Tunceli TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

13-17 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile 23 ilde 21 bin 120 müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. İşte, kurası çekilecek o iller:

15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110

16 Mart 2023: Kars Merkez 330

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330

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