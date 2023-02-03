TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayın izle 2023 | Mardin ve Niğde müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Tarihi projede İlk Evim Arsa etabı başladı. Şubat ayının ilk haftası için TOKİ arsa kura takvimi yayınlandı. Takvime göre, 3 Şubat Cuma bugün Mardin Merkez ve Niğde Merkez'de 1710 müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi belirlenecek. Başvuru sahipleri, TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenilebilecek. Canlı yayın sonrası TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, Mardin ve Niğde TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 3 Şubat 2023 Mardin ve Niğde TOKİ arsa sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…