TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayın izle 2023 | Mardin ve Niğde müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları çekilmeye başlandı. Paylaşılan TOKİ arsa kura takvimine göre, 3 Şubat Cuma bugün Mardin ve Niğde illerinde kura çekilişi gerçekleştirilecek. Mardin Merkez'de 800 müstakil, 210 müşterek arsa, Niğde Merkez'de ise 700 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın sonrası erişime açılacak. Peki, Mardin ve Niğde TOKİ arsa kuraları saat kaçta çekilecek, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, 3 Şubat 2023 Mardin ve Niğde TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…