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Haberler Yaşam TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayın izle 2023 | Mardin ve Niğde müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 07:51

TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayın izle 2023 | Mardin ve Niğde müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları çekilmeye başlandı. Paylaşılan TOKİ arsa kura takvimine göre, 3 Şubat Cuma bugün Mardin ve Niğde illerinde kura çekilişi gerçekleştirilecek. Mardin Merkez'de 800 müstakil, 210 müşterek arsa, Niğde Merkez'de ise 700 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın sonrası erişime açılacak. Peki, Mardin ve Niğde TOKİ arsa kuraları saat kaçta çekilecek, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, 3 Şubat 2023 Mardin ve Niğde TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayın izle 2023 | Mardin ve Niğde müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Tarihi projede İlk Evim Arsa etabı başladı. Şubat ayının ilk haftası için TOKİ arsa kura takvimi yayınlandı. Takvime göre, 3 Şubat Cuma bugün Mardin Merkez ve Niğde Merkez'de 1710 müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi belirlenecek. Başvuru sahipleri, TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenilebilecek. Canlı yayın sonrası TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, Mardin ve Niğde TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 3 Şubat 2023 Mardin ve Niğde TOKİ arsa sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayın izle 2023 | Mardin ve Niğde müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ŞUBAT TAKVİMİ

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından TOKİ arsa kura çekilişi tarihleri 1. Etap takvimi belli oldu:

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TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayın izle 2023 | Mardin ve Niğde müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

BİRİNCİ ETAP KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin başlayacağını duyurmuştu.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimine 1 Şubat Çarşamba günü başlanacağını belirtmişti.

Buna göre, 'İlk Evim Arsa' 1'nci etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında 13 ilde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Toplamda 18.999 hisse ve parsel, hak sahibini bulacak.

İşte il il çekiliş takvimi:

TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayın izle 2023 | Mardin ve Niğde müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayın izle 2023 | Mardin ve Niğde müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Mardin Merkez 800 müstakil arsa kuraları, 3 Şubat 2023 Cuma günü bugün saat 10:00'da TOKİ stüdyolarında seyircisiz online olarak yayınlanacak.

Mardin Merkez 210 müşterek arsa için geçerli başvuruların tamamı hak sahibi olarak kabul edildi.

Niğde Merkez 700 müstakil arsa kuraları, 3 Şubat 2023 Cuma günü bugün saat 13:30'da TOKİ stüdyolarında seyircisiz online olarak yayınlanacak.

Niğde Merkez 219 müşterek arsa için geçerli başvuruların tamamı hak sahibi olarak kabul edildi.

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