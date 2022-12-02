TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesinde arsa için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için yapılacak son dakika açıklamalarına kilitlendi. Bilindiği üzere hak sahipleri, canlı olarak yayınlanacak noter huzurundaki TOKİ arsa kura çekilişi sonrası açıklanacak. TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri ise kurumun resmi internet adresi üzerinden yapılacak. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte 2022 TOKİ arsa başvuru sonuçları ve kura çekimi tarihi ile ilgili son gelişmeler.