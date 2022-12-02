Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ arsa kura çekimi başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak, isim listesi nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:35

TOKİ arsa kura çekimi başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak, isim listesi nereden sorgulanır?

TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesinde arsa için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için yapılacak son dakika açıklamalarına kilitlendi. Bilindiği üzere hak sahipleri, canlı olarak yayınlanacak noter huzurundaki TOKİ arsa kura çekilişi sonrası açıklanacak. TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri ise kurumun resmi internet adresi üzerinden yapılacak. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte 2022 TOKİ arsa başvuru sonuçları ve kura çekimi tarihi ile ilgili son gelişmeler.

TOKİ arsa kura çekimi başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak, isim listesi nereden sorgulanır?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi için araştırmalar hız kazandı. 81 ilde inşa edilecek evler için TOKİ kura çekimi il il devam ederken TOKİ arsa kura çekimi tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı arsa başvurusu yapan vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ arsa kura sonuçları kurumun internet adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 2022 TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

TOKİ arsa kura çekimi başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak, isim listesi nereden sorgulanır?

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci, sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ arsa kura çekimi başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak, isim listesi nereden sorgulanır?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihinin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa kura çekimi başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak, isim listesi nereden sorgulanır?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ arsa kura çekimi başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak, isim listesi nereden sorgulanır?

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

SON DAKİKA