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Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 11:39

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi araştırılıyor. 15 Kasım'da sona eren başvuru sürecinin ardından TOKİ arsa kura çekimi tarihi gündemdeki yerini aldı. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde 2+1 3+1 konutlar için kura çekimi il il devam ederken TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Bu doğrultuda arsa sahibi olma hayaliyle başvuru yapan vatandaşlar, ''TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili merak edilenler.

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Arsa sahibi olma hayaliyle projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi için geri sayımda. TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş ile beraber TOKİ kura sonuçları ilan edilecek olup nihai isim listesi ile hak sahipleri belli olacak. Hal böyleyken TOKİ arsa kura sonuçları için tüm gözler TOKİ'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor? TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi...

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci, sona erdi.

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TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihinin başvuruların tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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