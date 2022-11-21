TOKİ arsa kura çekimi ne zaman sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Arsa sahibi olma hayaliyle projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi için geri sayımda. TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş ile beraber TOKİ kura sonuçları ilan edilecek olup nihai isim listesi ile hak sahipleri belli olacak. Hal böyleyken TOKİ arsa kura sonuçları için tüm gözler TOKİ'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor? TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi...