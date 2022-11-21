TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi araştırılıyor. 15 Kasım'da sona eren başvuru sürecinin ardından TOKİ arsa kura çekimi tarihi gündemdeki yerini aldı. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde 2+1 3+1 konutlar için kura çekimi il il devam ederken TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Bu doğrultuda arsa sahibi olma hayaliyle başvuru yapan vatandaşlar, ''TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili merak edilenler.