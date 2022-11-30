TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ arsa başvuruları, 15 Kasım'da sona erdi. O tarihten bu yana TOKİ arsa kura çekimi tarihleri gündemde yer alıyor. Projede konut kuraları çekilirken TOKİ arsa kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak olan TOKİ arsa kura çekilişi ile belirlenecek. Başvuru yapan kişiler, kurumun resmi sitesi üzerinden TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama yapabilecek. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte 2022 TOKİ arsa başvuru sonuçları ve kura çekimi tarihi ile ilgili tüm detaylar.