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Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:58

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 250 bin sosyal konut için TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ederken gözler TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için gelecek açıklamalara çevrildi. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak kura çekilişi sonrası nihai isim listesi ilan edilecek. Bu doğrultuda arsa sahibi olmak amacıyla projeye başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da tamamlanırken gözler TOKİ arsa kura çekimi tarihlerine çevrildi. Arsa sahibi olma hayaliyle projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ arsa kura çekilişi ile hak sahipleri belli olacak. TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2022 TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci, sona erdi.

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihinin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

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