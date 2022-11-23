TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 250 bin sosyal konut için TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ederken gözler TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için gelecek açıklamalara çevrildi. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak kura çekilişi sonrası nihai isim listesi ilan edilecek. Bu doğrultuda arsa sahibi olmak amacıyla projeye başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte detaylar.