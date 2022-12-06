TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI? 2022 TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ arsa kura sonuçları için geri sayım başladı. İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek konutlar için TOKİ kura çekimi il il devam ederken TOKİ arsa kura çekimi tarihleri araştırılıyor. Projede yer alan müstakil ve müşterek arsalar için TOKİ arsa kura çekimi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Başvuru yapan vatandaşlar, arsa sahibi olmaya hak kazanıp kazanmadıklarını TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihi ile TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı.