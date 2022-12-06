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Haberler Yaşam TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI? 2022 TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:55

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI? 2022 TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ arsa kura sonuçları için geri sayım başladı. İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek konutlar için TOKİ kura çekimi il il devam ederken TOKİ arsa kura çekimi tarihleri araştırılıyor. Projede yer alan müstakil ve müşterek arsalar için TOKİ arsa kura çekimi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Başvuru yapan vatandaşlar, arsa sahibi olmaya hak kazanıp kazanmadıklarını TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihi ile TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI? 2022 TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ arsa kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 seçenekli konut kuraları il il çekilmeye başladı. TOKİ arsa kuraları için ise gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Canlı olarak yayınlanacak TOKİ arsa kura çekilişi ile müstakil ve müşterek arsalar sahiplerini bulacak. TOKİ arsa kura sonuçları ise kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI? 2022 TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci sona erdi.

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI? 2022 TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

2022 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI? 2022 TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI? 2022 TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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